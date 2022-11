© Copyright : DR

Au côté du prince Abdulaziz bin Saoud bin Naif, ministre de l’Intérieur d'Arabie saoudite et d'Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, le patron du pôle DGSN-DGST a pris part à la grandiose cérémonie de remise des diplômes de l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité, dont il est désormais membre du Conseil supérieur.

L’image vaut mille mots. On y voit le directeur général du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, côte à côte avec le ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Abdulaziz bin Saoud bin Naif, et avec le secrétaire général de la Ligue arabe, l’Egyptien Ahmed Aboul Gheit. L’occasion n’est autre que la cérémonie de remise des diplômes de l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité dont le prince Abdulaziz bin Saoud bin Naif préside le Conseil supérieur. Un conseil dont Hammouchi est désormais membre.

La cérémonie a eu lieu ce jeudi 10 novembre 2022 à Riyad et elle a été rehaussée, en plus de la présence des personnalités précitées, par celle de nombreux hauts responsables saoudiens et issus d’autres pays arabes. Il s’agit de la 40e promotion des étudiants de cette prestigieuse université dont les lauréats ont réussi cette année à obtenir des diplômes de master et de doctorat dans les différentes filières et spécialités liées à la sécurité.

مسيرة الخريجين والخريجات أمام راعي الحفل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية يتقدمهم العمداء ورؤساء الأقسام الأكاديمية.#حفل_نايف40 pic.twitter.com/FKEWZ9bUh1 — جامعة نايف العربية (@NAUSS_SA) November 10, 2022

Rappelons que Abdellatif Hammouchi vient de faire son entrée au Conseil supérieur de l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS). Une consécration et une reconnaissance des compétences du patron du pôle DGSN-DGST, ainsi que de sa solide expérience dans la gestion des affaires sécuritaires et dans le renseignement.

بالإنفوجرافيك.. التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لـ #جامعة_نايف__العربية للعلوم الأمنية في دورته الجديدة 48 برئاسة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة حيث يعقد المجلس اجتماعاته غدًا الخميس 10 نوفمبر 2022 بمقر #NAUSS في الرياض. pic.twitter.com/b69tgrUZeD — جامعة نايف العربية (@NAUSS_SA) November 9, 2022

Abdellatif Hammouchi fait partie d’une liste de hauts responsables sécuritaires arabes, qui ont été désignés à l’occasion de la tenue de la 48e session de la NAUSS, qui a ouvert ses travaux ce jeudi 10 novembre 2022, à Riyad. Les nouveaux membres du Conseil supérieur de la NAUSS ont été élus pour un mandat de trois ans.

L'Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS) a été créée en 1978, dans la lignée d'une résolution arabe visant à former la première université arabe spécialisée dans les études supérieures, la recherche et la formation dans tous les domaines de la sécurité.

Son Conseil supérieur a la charge de tracer sa politique générale, d'arrêter les grandes orientations scientifiques, administratives et financières, de prendre les décisions adéquates pour atteindre ses objectifs et de décider de la création, selon les besoins, des chaires académiques et scientifiques au sein de la NAUSS.