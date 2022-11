© Copyright : DR

Une nouvelle consécration pour Abdellatif Hammouchi. Le patron du pôle DGSN-DGST vient de faire son entrée au Conseil supérieur de l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS).

C'est là une belle preuve de reconnaissance des compétences de Abdellatif Hammouchi, le patron du pôle DGSN-DGST, qui vient d’être choisi pour faire partie du Conseil supérieur l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS), qui l'a annoncé sur Twitter, soulignant à cet égard sa solide expérience dans la gestion des affaires sécuritaires.

Abdellatif Hammouchi fait partie d’une liste de hauts responsables sécuritaires arabes, qui ont été désignés à l’occasion de la tenue de la 48e session de la NAUSS, qui ouvre ses travaux ce jeudi 10 novembre 2022, à Riyad. Les nouveaux membres du Conseil supérieur de la NAUSS ont été élus pour un mandat de trois ans.

La décision qui a présidé à la désignation de Abdellatif Hammouchi en tant que membre de la direction de la NAUSS vient donc témoigner de la crédibilité dont il bénéficie, qui fait l’unanimité dans l'ensemble des pays du monde arabe, en ce qui concerne la gestion des affaires sécuritaires et le renseignement.

Le Conseil supérieur de l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité, qui fait figure d'instance scientifique du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, est présidé par Abdulaziz bin Saoud bin Naif, actuel ministre de l’Intérieur d’Arabie saoudite.

L'Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS) a été créée en 1978, dans la lignée d'une résolution arabe visant à former la première université arabe spécialisée dans les études supérieures, la recherche et la formation dans tous les domaines de la sécurité.

Son Conseil supérieur a la charge de tracer sa politique générale, arrêter les grandes orientations scientifiques, administratives et financières, prendre les décisions adéquates pour atteindre ses objectifs et décider de la création, selon les besoins, des chaires académiques et scientifiques au sein de la NAUSS.