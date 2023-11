Riyad: le Maroc participe au Sommet extraordinaire arabo-islamique

Les travaux du Sommet extraordinaire arabo-islamique, consacré à la situation dans la bande de Gaza, ont débuté ce samedi 11 novembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Le roi Mohammed VI y est représenté par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la délégation marocaine comprend notamment Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Ce Sommet extraordinaire arabo-islamique se tient au lieu du Sommet arabe d’urgence et du Sommet islamique extraordinaire, qui étaient initialement prévus ce samedi.

Font également partie de la délégation marocaine à ce Sommet Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Mustapha Mansouri, ambassadeur du Maroc à Riyad et représentant permanent du Royaume auprès de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), et Fouad Akhrif, directeur du Machrek, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Lire aussi : Riyad: Aziz Akhannouch représente le Roi à trois réunions au sommet

Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères des pays arabes et islamiques ont tenu, ce samedi à Riyad, une réunion préparatoire au Sommet extraordinaire arabo-islamique, pour discuter de l’escalade israélienne à Gaza et de l’action à mener face à cette situation.

La délégation marocaine à cette réunion préparatoire comprend le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, l’ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, et l’ambassadeur du Maroc à Riyad et représentant permanent du Royaume auprès de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Mustapha Mansouri.

M. Nasser Bourita a pris part, aujourd’hui à Riyad, à la réunion ministérielle préparatoire au Sommet extraordinaire arabo-islamique pour discuter de l'escalade israélienne à Gaza et de l’action à mener face à cette situation.https://t.co/2QbmS8qKpm@FaisalbinFarhan pic.twitter.com/GJEvfc8y7E — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 11, 2023

Tenue en présence des secrétaires généraux de la Ligue arabe et de l’OCI, respectivement Ahmed Aboul Gheit et Hissein Brahim Taha, cette réunion préparatoire s’est penchée sur le projet de résolution qui sera soumis au Sommet extraordinaire arabo-islamique, en tant que position commune unifiée exprimant la volonté arabe et islamique au sujet des développements de la situation à Gaza.

Cette réunion a été précédée d’une série de rencontres de concertation et de coordination entre les ministres des deux parties, le secrétariat général de la Ligue arabe, le secrétariat général de l’OCI et le pays hôte (Arabie Saoudite), pour préparer la réunion ministérielle, le Sommet et les points à leur ordre du jour.