Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a rencontré ce vendredi 11 novembre 2022 son homologue espagnol Jose Manuel Albares, en marge de la 5ème édition du Forum de Paris sur la Paix. Au centre des discussions, le suivi de l’application de la feuille de route et la tenue prochaine de la Réunion de haut niveau entre les deux pays.

«Une bonne réunion avec Nasser Bourita pour avancer sur le développement de la feuille de route et la Réunion de haut niveau». C’est par ces termes que le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, a commenté sur Twitter la rencontre qu'il a eue, ce vendredi 11 novembre 2022, avec son homologue marocain Nasser Bourita. La rencontre a eu lieu en marge de la 5ème édition du Forum de Paris sur la Paix.

En marge de la 5�me �dition du Forum de Paris sur la Paix, M. Nasser Bourita s'est entretenu, aujourd'hui � Paris, avec le ministre espagnol des Affaires Etrang�res, de l'Union Europ�enne et de la Coop�ration, M. Jos� Manuel Albares.#PPF22@jmalbares pic.twitter.com/3p9JU68vlA — Maroc Diplomatie ?? (@MarocDiplomatie) November 11, 2022

Buena reuni�n con Nasser Bourita para avanzar en el desarrollo de la hoja de ruta y la Reuni�n de Alto Nivel.

???? pic.twitter.com/HJbCL1Yd6F — Jos� Manuel Albares (@jmalbares) November 11, 2022

Attendue pour le début de l'année 2023, à une date qui sera fixée d’un commun accord, cette réunion de haut niveau revêt une importance stratégique pour les deux pays.

Elle vient définitivement clore le chapitre de la mésentente entre les deux Royaumes, le gouvernement espagnol ayant résolument décidé d’appuyer la position marocaine sur le dossier du Sahara, avec un soutien ferme à l’option d’autonomie.

«Ce sera un moment important qui reflétera cet état d’esprit positif, cet état d’esprit orienté vers le respect des engagements qui animent aujourd’hui la relation maroco-espagnole», avait souligné Nasser Bourita, le mardi 18 octobre dernier à Rabat, au cours d'un point de presse à l'occasion de la signature d'un mémorandum d'entente portant sur l'établissement d’un Partenariat vert avec l'Union européenne.

«Nous avons un programme bilatéral intense couvrant tous les aspects de notre relation bilatérale, fondée sur la transparence, la communication permanente et le respect mutuel. Tels sont les principes d'une coopération sincère entre deux partenaires stratégiques comme l'Espagne et le Maroc», avait indiqué quelques jours auparavant, en septembre dernier, Jose Manuel Albares, alors en visite à New York, à l'occasion de la tenue de la 77e Assemblée générale de l’ONU. Une déclaration qu'il avait faite au terme de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

«Nous avons réalisé des progrès plus que significatifs dont les peuples marocain et espagnol profitent déjà», s’était-il aussi félicité, évoquant la reprise des liaisons aériennes, maritimes et terrestres, «ce qui a également permis à des milliers de familles d'être réunies cet été grâce à cette opération après ces années de pandémies». Pour le ministre espagnol des Affaires étrangères, la Réunion de haut niveau sera «une nouvelle occasion de faire le point et de continuer à avancer ensemble et à réaffirmer l'amitié hispano-marocaine».