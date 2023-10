Réunion ce dimanche du comité central du PPS sous le signe de la solidarité avec le peuple palestinien

3e session du comité central issu du Parti du progrès et du socialisme, ce dimanche 22 octobre 2023.

À cette occasion, l’assemblée a stigmatisé Israël pour ses «attaques meurtrières à Gaza et en Cisjordanie où des dizaines d’enfants, de femmes et de vieillards sont assassinés tous les jours par l’armée israélienne», ont martelé, sous les slogans scandés à haute voix par les participants, le Secrétaire général Nabil Benabdellah et l’ambassadeur palestinien, Jamal Choubki. La position de l’Occident en faveur d’Israël a été vivement dénoncée, de même que la position de l’Occident lors du sommet de la Paix tenu vendredi en Égypte. Jamal Choubki, l’ambassadeur palestinien, a été virulent pendant sa visite chez les ex-communistes à Rabat, en affirmant qu’Israël pose trois exigences au peuple palestinien: «l’exode, l’esclavagisme ou la mort. Nous ne quitterons pas nos terres occupées».

De son côté, Nabil Benabdellah a salué «la solidarité ferme et constante exprimée par le roi Mohammed VI, président du Comité islamique d’Al-Qods, à l’égard du peuple palestinien dont les droits légitimes reposent sur la création d’un État vivant aux côtés d’Israël». Le patron du PPS a d’autre part saisi cette occasion pour torpiller la position négative et improductive du régime algérien contre l’intégrité territoriale nationale, rappelant qu’après 50 ans d’existence, le conflit n’a qu’une seule voie pour atteindre son règlement, celle «de l’autonomie sous la souveraineté nationale». Donnant un aperçu du rapport politique présenté par le comité central, l’équivalent du parlement du PPS, le chef du Parti du Livre n’a pas, par ailleurs, omis de dénoncer les actions du gouvernement qu’il a jugées «insuffisantes».

«Nous sommes face à un gouvernement qui se défend toujours derrière la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la sécheresse, le contexte international… Ce gouvernement a un profond déficit en matière de communication et d’information», a estimé Nabil Benabdellah tout en reconnaissant néanmoins la positivité de certains chantiers sociaux mis en œuvre par l’Exécutif sous l’impulsion du roi Mohammed VI. «Nous avons une conception différente de l’État social que défend le gouvernement», a-t-il affirmé en mettant en garde les pouvoirs publics contre une éventuelle hausse des prix de l’électricité. «Ils proposent une hausse de la TVA sur ce secteur aux termes du projet de Loi de finances 2024. Nous allons lutter contre cette hausse», a-t-il martelé.

D’autre part, le comité central du PPS a décidé de rendre un vibrant hommage à Moulay Ismail Alaoui, un des fondateurs de l’ex-parti communiste marocain et président actuel du comité des sages du PPS. «Un programme d’activités diverses pour cet hommage a été élaboré en vue de son application dans les semaines à venir», a conclu le Secrétaire général. Un demi-millier de militants ont participé à cette 3e édition du comité central de cette formation socialiste dans un grand complexe situé au quartier Hay Ryad.