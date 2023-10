Rabat: Sit-in de protestation contre les attaques israéliennes visant les civils palestiniens à Gaza

Ce sit-in, qui a réuni quelque 200 personnes devant l’ambassade de Palestine à Rabat, a été mené par des dirigeants du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition), dont son secrétaire général Nabil Benabdallah, de l’Union socialiste des forces populaires (USFP, opposition), représentée par Abdellah Saibari, membre du bureau politique, et de l’Istiqlal (majorité) qui a dépêché pour cette occasion Abdelouahed El Fassi, fils du leader historique Allal El Fassi et ancien ministre de la Santé.

Lire aussi : Gaza: le Maroc exprime sa profonde préoccupation au sujet des actions militaires et condamne les attaques contre tous les civils

Réunis sous le slogan «Arrêtez la sale guerre à Gaza», les manifestants ont appelé pacifiquement la communauté internationale «à agir rapidement pour mettre fin aux attaques dévastatrices et meurtrières de l’armée israélienne contre les civils palestiniens à Gaza».

Parmi les participants au sit-in, Nabil Benabdellah n’a pas trouvé de mots assez forts pour commenter ces attaques israéliennes contre «les civils palestiniens innocents», qu’il a qualifiées «d’agressions répétitives et meurtrières contre le peuple palestinien désarmé».

Depuis 7 jours, l’armée israélienne pilonne la bande de Gaza, en réponse à l’attaque menée le samedi 7 octobre dernier dans des territoires israéliens, et qui a fait plus de 1.400 morts, pour la plupart des civils. La riposte israélienne a fait environ 1.900 morts palestiniens à Gaza, en grande majorité des civils, dont 614 enfants.