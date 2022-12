Un parterre de personnalités diplomatiques, économiques et culturelles du Maroc, d'Israël et des Etats-Unis, ont assisté à la soirée du 26 décembre 2022.

VidéoDe nouvelles et prometteuses perspectives s’ouvrent en 2023 pour les relations entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis d'Amérique. Ces trois pays, signataires des accords d'Abraham, sont résolus à dynamiser et diversifier leurs domaines de coopération.

Les relations entre le Maroc et Israël sont appelées à se renforcer en 2023 en matière de développement industriel et économique. Cette ambitieuse vision était bien palpable dans la soirée du lundi 26 décembre à Rabat, lors d’une cérémonie commémorant le 2ème anniversaire de la reprise des relations entre ces deux pays.

Un parterre de personnalités diplomatiques, économiques et culturelles représentant le Maroc, Israël et les Etats-Unis, ont assisté à cet évènement organisé à l’initiative de l’Association Maroc Coexistence et l’association israélienne Sharka, toutes deux des ONG œuvrant «pour la paix et la prospérité».

Lors de cette rencontre, des discussions entre divers intervenants ont évidemment évoqué la portée réelle des accords tripartites dits d’Abraham, signés en décembre 2020 à Rabat et qui réunissent le Maroc, Israël et les Etats-Unis.

Cette union ne se limitant pas au seul aspect politique, la soirée a également été agrémentée d’un spectacle musical animé par l’orchestre «Firqat Alnoor from Israel». Présidé par Ariel Cohen, cet ensemble a vu la participation de plusieurs artistes marocains comme Suzanne Harroch, Fayçal Benhaddou, Marc Charles Attias, Hana Ftaya et Hicham Dinar.

Le président de l’Association Maroc Coexistence, Fayçal Marjani, a plaidé pour «la coexistence et la cohabitation entre les peuples», affirmant que l’humanité a souffert de la violence, des guerres et du terrorisme, qui ne peuvent conduire qu’à la destruction. «Seuls la paix et l’amour peuvent résoudre les problèmes entre les pays et les peuples», a-t-il soutenu.

Alona Fisher-Kamm, cheffe par intérim du bureau de liaison de Tel-Aviv à Rabat, a qualifié de positif le bilan des relations maroco-israéliennes qui ont intéressé, durant la 2ème année de la reprise des relations diplomatiques, divers secteurs: «Nous sommes en train de préparer la 3ème année avec une priorité à accorder au domaine économique», a affirmé la diplomate dans une déclaration pour Le360.

Le numéro deux de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, David Fisher, a mis en exergue l’excellence des relations entre les trois pays, citant plusieurs domaines de coopération: politique, économique, culturelle et sécuritaire.

Enfin, l’adjoint de la cheffe du bureau de liaison d’Israël à Rabat, Eyal David, a fait part des liens étroits qui unissent les trois pays signataires des accords d’Abraham, soulignant que la coopération entre ces composantes sera consolidée à l’avenir.