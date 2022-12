© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoLe Maroc et Israël ont célébré hier, mardi 20 décembre, le deuxième anniversaire de la reprise de leurs relations. Pour Alona Fisher-Kamm, cheffe par intérim du bureau de liaison de Tel-Aviv à Rabat, il s'agit d'un miracle, d’autant plus qu’il coïncide avec Hanouka, la fête des lumières commémorant le miracle de la fiole d'huile.

Deux ans après leur reprise, les relations entre le Maroc et Israël ont connu un essor fulgurant et inégalé. Elles n’ont désormais pas de limite ni d’horizon fixe. Recherche, innovation, tourisme, santé, sécurité… La collaboration entre les deux pays s’est considérablement renforcée dans différents secteurs.

Interrogée par Le360, Alona Fisher-Kamm, cheffe par intérim du bureau de liaison de Tel-Aviv à Rabat, a indiqué que «cet événement historique est une belle occasion de célébrer les grandes avancées réalisées par le Maroc et Israël», ajoutant que les relations entre les deux pays ont connu une dynamique aussi forte qu’inattendue.

«Durant ces deux années, nos deux pays respectifs ont réalisé beaucoup d’avancées, aux niveaux politique, culturel et économique. Beaucoup d’échanges ont marqué cette période. Il y avait aussi beaucoup de touristes israéliens qui sont venus visiter le Maroc, ainsi que des délégations officielles. Nous avons aussi signé plusieurs accords touchant différents domaines. Je crois que c'est un très bon commencement, et je regarde avec beaucoup d'espoir l’année prochaine», a détaillé la diplomate.

Et d'insister: «Je pense qu’il faut désormais mettre encore plus l'accent sur les échanges économiques. Nous devons mettre le cap sur plusieurs secteurs et domaines, notamment l'agriculture, l’eau, la cybersécurité et la santé. Ce sont des dossiers qui intéressent les deux pays.»

Ayant récemment rejoint son poste à Rabat, Fisher-Kamm dit avoir été éblouie par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Elle n’a, d’ailleurs, pas hésité à exprimer son admiration pour la belle prestation de la sélection nationale marocaine à la Coupe du monde 2022.

Deux ans après la reprise des relations Maroc-Israël: un bilan positif

Rien que durant les dix premiers mois de 2022, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et Israël a atteint 44,2 millions de dollars, soit une augmentation de 25% en glissement annuel. Il est aussi prévu qu’un bureau commercial soit ouvert à Casablanca en 2023.

Les opérateurs économiques marocains et israéliens multiplient, de leur côté, les efforts pour développer davantage leurs relations. La Confédération générale des entreprises du Maroc, via le Conseil d'affaires Maroc-Israël, s’active à accroître les flux commerciaux, en travaillant étroitement avec trois organisations patronales en Israël. Objectif: valoriser les énormes potentialités économiques de part et d'autre.

Un objectif de 200.000 touristes israéliens d'ici 2023 et cap sur la culture

Côté tourisme, les arrivées ont connu une hausse portée par plus de 17 vols hebdomadaires. Quelque 45.000 touristes israéliens ont visité le Maroc en 2019, et d'ici 2023, l'on vise plus de 200.000 touristes. Pour ce qui est des échanges culturels, la troupe de théâtre arabo-hébraïque de Jaffa s’est produite au théâtre Mohammed V, à l’initiative du Forum international pour la coopération maroco-africaine et le consortium culturel Jaffa-Rabat.

Le Théâtre national israélien, Habima, avait également présenté au théâtre national Mohammed V, une comédie musicale de Yizhak Navon (1921-2015), cinquième président de l'Etat d'Israël de 1978 à 1983, et juif sépharade maroco-israélien. Le cinéma marocain a été également l'invité d'honneur du Festival du cinéma du Sud organisé à Sderot. De plus, une convention de partenariat a été signée entre la Fondation nationale des musées (FNM) et l’International Council of Museums d’Israël.

Plusieurs accords ont été, par ailleurs, signés entre des universités marocaines et israéliennes, notamment entre l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l'Université Ben Gourion, et entre l'Université internationale de Rabat (UIR) et l'Université Ben Gourion.

Place à la coopération sécuritaire

Le Maroc et Israël ont aussi convenu de booster leur coopération sécuritaire. C’est ainsi que le patron de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, avait reçu, en août 2022 à Rabat, le commissaire général de la police israélienne, Yaakov Shabtai.

Cette visite visait à asseoir un cadre de partage d'expérience et d'expertise dans tous les domaines de sécurité, notamment ceux liés à la lutte contre le terrorisme ainsi que diverses formes de criminalité transnationale organisée.

Aussi, en mars dernier, une délégation de l'armée israélienne a effectué une visite officielle au Maroc, marquée par la signature d'un accord de coopération militaire, qui envisageait notamment la création d'une commission mixte. Un accord de partenariat dans le domaine de l'industrie aéronautique civile a également été signé en parallèle de la mission militaire.