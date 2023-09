Réforme du Code de la famille: le comité de pilotage entamera son cycle d’audiences le 4 octobre

De g. à dr.: Amina Bouayach, présidente du CNDH, Moulay El Hassan Daki, procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du Ministère public, et Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice.

La décision a été prise ce samedi 30 septembre à Rabat, lors d’une réunion présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et à laquelle ont participé le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, ainsi que la présidente du Conseil national des droit de l’homme (CNDH), Amina Bouayach.

Etaient également présents le président de la Cour de cassation et président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohammed Abdennabaoui, le procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du Ministère public, Moulay El Hassan Daki, et le président du Conseil supérieur des Oulémas, Mohamed Yessef.

«La réunion s’est penchée sur la méthodologie de travail en établissant un calendrier qui commencera le mercredi 4 octobre avec les premières audiences, qui concerneront différentes parties, dont des ONG relevant du corps associatif des femmes, sans oublier les représentants de partis politiques, et autres», a fait savoir Amina Bouayach dans une déclaration pour Le360. «Lors de cette première phase, nous allons écouter et enregistrer, avant de passer à une autre étape une fois que les audiences seront terminées», a précisé la présidente du CNDH.

La ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille a, de son côté, mis en exergue «l’importance de la réforme du Code de la famille», indiquant que son département est doté d’une approche et «d’une étude qui pourrait servir de référence» pour enrichir les débats avant que le comité de pilotage, présidé par le chef du gouvernement, ne soumette au roi Mohammed VI les recommandations liées à la réforme.

Pour sa part, le ministre de la Justice, Abddellatif Ouahbi, a suivi l’exemple des autres membres de la commission en s’abstenant de donner la moindre déclaration au terme de cette réunion qui s’est tenue au siège de l’Académie du Royaume du Maroc. D’autres réunions du comité de pilotage se dérouleront également dans cet établissement sis au quartier Souissi à Rabat.

Il faut rappeler aussi qu’Aziz Akhannouch a déjà tenu, au siège de la primature, une première réunion avec le comité de pilotage qui doit tout boucler en six mois. Dans une lettre que le Souverain lui a adressée, mardi 26 septembre, le chef du gouvernement a été chargé de lancer et de superviser la consultation nationale relative à la révision du Code de la famille.