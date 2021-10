Leila Benali, la nouvelle ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

Leila Benali a été nommée aujourd’hui, jeudi 7 octobre2021, par le roi Mohammed VI, à la tête du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Biographie express.

Experte de renom en stratégie énergétique et durabilité, Leila Benali vient d’être nommée par le Roi à la tête du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Economiste en chef et directrice de la stratégie chez Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Leila Benali est également connue pour sa contribution à la commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), dont elle a été membre.

Lauréate de l’Ecole Mohammédia d’ingénieurs et de l’Ecole centrale Paris, elle est également titulaire d’un DEA en sciences politiques et docteur en économie de l’énergie Summa Cum Laude de Sciences Po.

Au cours de sa carrière, elle a dirigé plusieurs projets tels que la formulation de stratégies et de politiques pour les gouvernements, les sociétés du secteur de l’énergie, les industriels et les investisseurs institutionnels.

Leila Benali a également été directrice pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez IHS, cabinet international de recherche et conseil en sécurité et énergie, professeure à Sciences Po, ainsi qu’ingénieure industrielle chez Schlumberger.

Elle a contribué à la publication de La pauvreté énergétique: défis mondiaux et solutions locales, publiée en 2014 qui a été saluée comme «une lecture incontournable par quiconque souhaitait véritablement trouver des solutions significatives à la pauvreté énergétique», par l'ancien président des Etats-Unis, Bill Clinton.