© Copyright : DR

Homme de médias et l'un des conseillers du gouvernement israélien, Edy Cohen s’en est pris sur Twitter au Polisario et à l’Algérie au sujet de l’intégrité territoriale du Maroc. Voici ce qu’il a dit… en darija.

Il est très actif sur les réseaux sociaux comme il figure parmi les plus maroccophiles des Israéliens. Lui, c’est Edy Cohen, homme de médias et l'un des conseillers du gouvernement israélien. Et il n’a pas hésité à descendre en flammes le Polisario et les militaires algérien.

Dans un tweet posté hier lundi 17 février, Edy Cohen n’y va pas par le dos de la cuillière. Et en darija. «L’Etat d’Israël et les Etats-Unis sont toujours du côté du Maroc et le soutiennent sur le dossier du Sahara. Le Polisario, ce n’est rien de plus qu’une bande de crapules, eux et les militaires algériens qui s’attaquent à l’intégrité territoriale de leurs voisins», écrit-il.

Et Edy Cohen d’ajouter, reprenant à son compte deux célèbres dictons marocains: «Ne dit-on pas que l’honneur d’une famille repose sur les épaules de la famille voisine et que celui qui a fauté soit châtié comme il le mérite».

دولة يسرائيل و مريكان ديما واقفين مع لمغرب فقضية صحراء و لپوليزيرو شمايت هوما و ݣاع دوك لعساكرية ديال دزاير لفرونكوفونيين لي كايضربو فلوحدة ترابية ديال جيرانهم .. ياك ݣاع نقولو عار جار على جارو

و لي دار دنب يستاهل لعقوبة .. — إيدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) February 17, 2020

Fin connaisseur du monde arabe, et au verbe acerbe, Edy Cohen s’était, rappelons-le, illustré, le 4 février dernier, par un tweet où il annonçait la création, «très prochainement» d’un consulat américain au Sahara marocain et d’une ambassade d’Israël à Rabat.

قنصلية الولايات المتحدة الاميركية إلى الصحراء المغربية



وسفارة إسرائيل إلى الرباط



قريباً جداً .. — إيدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) February 4, 2020

Wait and see.