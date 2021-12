© Copyright : DR

La Ligue arabe n’a pas seulement reconnu la marocanité du Sahara à travers l’adoption de la carte complète du Royaume, elle précise également que le Maroc est un pays qui partage des frontières au sud avec la Mauritanie. Mais pour le piètre diplomate algérien et vrai sous-fifre, Amar Belani, tout cela n’est qu’une «supercherie» du Maroc.

Enfin, la réaction algérienne sur la carte de la Ligue arabe reconnaissant la marocanité du Sahara est tombée dimanche soir, 26 décembre 2021. Si Ramtane Lamamra s’est bien gardé de sortir un communiqué officiel, pour éviter de mentir, il a néanmoins confié cette bassesse à son «aboyeur spécial», Amar Belani. Et ce fut lamentable.

Amar Belani, soi-disant «envoyé spécial au Sahara occidental et au Maghreb» auprès du ministre algérien des Affaires étrangères, «a qualifié dimanche de manipulation grossière et d'énième supercherie du Maroc, la prétendue nouvelle carte incluant le… Sahara occidental, que le secrétariat de la Ligue arabe aurait adoptée», selon une dépêche de l’agence de presse officielle algérienne, APS, publiée hier soir.

Sans la moindre honte, cet émissaire de la junte ajoute: «poursuivant, avec une rare constance, leur entreprise de manipulation grossière et leur propagande mensongère en relation avec la tenue du prochain Sommet arabe, prévu en mars prochain à Alger, des sources officielles marocaines, via leur caisse de résonance officielle (l'agence MAP), ont mobilisé leurs relais (y compris quelques mercenaires algériens bien connus) au sujet d’une prétendue nouvelle carte, que le secrétariat de la Ligue arabe aurait adoptée tout récemment».

Le sieur Belani n’a apparemment pas pris le soin de vérifier ses dires, puisque non seulement cette carte qu’il renie apparaît quasiment sur toutes les pages du site officiel de la Ligue arabe, mais en plus, dans la fiche de présentation du Maroc, la reconnaissance de la marocanité du Sahara est écrite noir sur blanc.

Ainsi, on peut lire sur le site de l’organisation panarabe que le Royaume du Maroc, «membre de la Ligue arabe depuis le 1er octobre 1958, s’étend sur une superficie de 710.850 km2 dans le nord-ouest africain, et est limité au Nord par le détroit de Gibraltar et la Méditerranée, au Sud par la Mauritanie, à l’Est par l’Algérie et à l’Ouest par l’océan Atlantique».

Que peut répondre l’émissaire de la junte à cette page du site officiel de la Ligue arabe? A la superficie du Maroc? Le site de la Ligue arabe aurait-il été piraté par des hackers marocains avec l’aide de «l’entité sioniste»?

La fiche de présentation du Maroc est d’autant plus accablante pour la propagande de la junte que son émissaire s’est noyé, hier, dans des explications lamentables en affirmant que la Ligue arabe ne précise pas le tracé des frontières entre les Etats membres et que la note sommant les organismes d’adopter une carte unifiée ne revêt pas un caractère neuf.

Une piètre réaction de la diplomatie algérienne qui collectionne les revers, à seule fin de ne pas se voir priver d’un sommet sur lequel la junte fonde de grands espoirs pour faire diversion et ainsi détourner l'attention d'un pays à la dérive.