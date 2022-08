© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue allemande, Annalena Baerbock, ont qualifié de «positifs et fructueux» les entretiens bilatéraux qu’ils ont eus ce jeudi 25 août à Rabat, au sujet du plan d’autonomie pour résoudre le conflit du Sahara et ont convenu de consolider le partenariat économique.

Après avoir réitéré le soutien de son pays au plan d’autonomie en le qualifiant de sérieux et crédible et comme une bonne base pour une solution acceptée par les parties, la cheffe de la diplomatie allemande a souligné le partenariat solide de son pays avec le Maroc. Cette déclaration est intervenue lors d’un point de presse animé conjointement par Annalena Baerbock et Nasser Bourita.

Lors de cette visite au Maroc, la première du genre après le réchauffement des relations bilatérales entre Berlin et Rabat en décembre 2021, la responsable allemande a transmis à Nasser Bourita une invitation officielle au roi Mohammed VI pour une visite d'Etat en Allemagne. Les deux parties ont décidé de développer leur partenariat en matière d'énergies renouvelables, en particulier l’hydrogène vert, de sécurité, de lutte contre le terrorisme et d’immigration clandestine.

Les deux ministres ont convenu de promouvoir particulièrement les droits de la femme. Sur les sujets internationaux et régionaux, les deux pays ont mis en exergue la convergence de vue sur divers sujets d’intérêt commun liés notamment au Sahel, dont le Mali. Ont également été abordés la situation en Libye où Berlin «craint la constitution d’un troisième gouvernement» ainsi que le Moyen Orient.

A propos du conflit israélo-palestinien, la ministre allemande a évoqué la solution à deux Etats. D’autre part, Berlin et Rabat ont décidé, selon la ministre allemande, de renforcer le dialogue et la concertation ainsi que la coopération avec le Royaume du Maroc dans tous les secteurs en instaurant des rencontres de haut niveau «tous les deux ans et en réunissant prochainement la haute commission de coopération économique».



Le ministre Nasser Bourita est revenu sur le Sahara marocain en répondant, à propos de la déclaration du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires européennes et la politique de sécurité, l’Espagnol Josep Borrell, qu’elle «ne reflète ni la position de l’Espagne, ni celle de l’Union européenne».

«Nous avons échangé avec Josep Borrell pour clarifier ces déclarations et une position rectifiée a été reproduite», a affirmé le ministre. Il a en outre plaidé pour le rôle de l’ONU dans la résolution de ce conflit artificiel.

«Le Maroc a toujours dit que la solution du Sahara doit se faire sous l’égide de l’ONU et dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité et de la dynamique internationale que connaît cette affaire», a déclaré le ministre. Nasser Bourita a ajouté que «lorsque le Maroc dit que la solution doit se faire dans le cadre de l’ONU et des résolutions du Conseil de sécurité, il ne contredit pas sa position sur la priorité, la crédibilité et le sérieux de l’initiative marocaine de l’autonomie comme étant la base de la solution».

Cette orientation, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, rejoint ainsi les résolutions du Conseil de sécurité, qui font valoir les efforts sérieux et crédibles que déploie le Maroc dans le cadre de sa proposition d’autonomie présentée en 2007.

«Il n’y a pas de contradiction et pas de position marocaine de recherche d’une solution en dehors du cadre de l’ONU (…), car celui qui a rejeté les résolutions de l’ONU ce n’est pas le Maroc, celui qui a refusé la résolution 2602, c’est l’Algérie (…). Le Maroc estime que la proposition de l’autonomie est en harmonie avec les résolutions de l’ONU», a conclu le ministre.