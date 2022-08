Nasser Bourita, lors de son point de presse avec son homologue allemande, Annalena Baerbock, a exprimé le regret du Maroc face aux propos de Josep Borrell sur le Sahara marocain, qui ne sont pas en adéquation avec les positions de l’Espagne et de l’UE, jeudi 25 août 2022, à Rabat.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a saisi, jeudi 25 août 2022, à Rabat, l’occasion de son point de presse avec son homologue allemande, Annalena Baerbock, pour exprimer le regret du Maroc face aux propos de Josep Borrell sur le Sahara marocain qui «ne reflètent ni la position de l’Espagne, ni celle de l’UE».

Sur un ton ferme et précis, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a répondu au haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, de nationalité espagnle, qui avait récemment prétendu que son pays et l’UE seraient en faveur de l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara marocain.

Nasser Bourita a ainsi affirmé que le Maroc «regrette cette déclaration qui ne reflète ni la position de l'Espagne, ni la position de l'UE vis-à-vis du Sahara», et a qualifié cette déclaration d'«erreur d'expression». «Nous avons échangé avec Josep Borrell pour clarifier ses déclarations» et «une déclaration rectifiée a été reproduite», a précisé le ministre.

Jeudi 25 août, l’Union européenne a réagi en affirmant, dans un communiqué, soutenir une solution politique, juste, réaliste et durable, mutuellement acceptable à la question du Sahara, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2602, qui prône la continuité du processus des tables rondes comme unique cadre de règlement du différend régional.

Par ailleurs, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, en visite de travail à Rabat, a considéré le plan d’autonomie, présenté par le Maroc, comme une bonne base pour une solution acceptée par les parties concernant la question du Sahara.

Dans ce sens, la ministre allemande a réitéré «le soutien de longue date de l'Allemagne au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable pour les parties».