Sophie Villaume et M'jid El Guerrab, ici à Casablanca, le 21 mars 2022, font partie des coordinateurs de La République en marche (LREM), le parti d'Emmanuel Macron, en vue de faire élire le candidat-président dans la neuvième circonscription des Français de l'étranger.

Les coordinateurs de la campagne d'Emmanuel Macron, dans la neuvième circonscription des Français de l'Etranger, ont présenté leur mode d'organisation hier, lundi 21 mars 2022, à Casablanca. Compte-rendu.

Le président français Emmanuel Macron va dans quelques jours présenter son programme électoral pour les Français de l’étranger. En attendant, les membres de son parti, La République en marche (LREM), de la neuvième circonscription qui couvre le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, s’organisent et lancent la campagne pour sa réélection. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a actuellement près 80.000 ressortissants français, dont 80% de binationaux. Tous sont visés par la campagne d'Emmanuel Macron, dans la perspective des présidentielles de 2022, dont le premier tour est prévu le 10 avril prochain.

«Aujourd’hui, le mot d’ordre, c’est la mobilisation. Le programme d’Emmanuel Macron, présenté jeudi 17 mars est dense, ambitieux. C’est un programme qui veut une France forte, avec un pacte européen, un pacte intergénérationnel, un pacte de souveraineté industrielle...», a déclaré M’jid El Guerrab, le député sortant de la majorité présidentielle, et coordinateur du Comité pour la réélection d’Emmanuel Macron, au cours d'une conférence de presse dans la capitale économique du Royaume, le lundi 21 mars 2022.

Au cours de cette réunion avec plusieurs journalistes, les coordinateurs de LREM pour la neuvième circonscription des Français de l’étranger, ont toutefois maintenu un silence absolu autour du programme prévu par Emmanuel Macron pour le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, histoire, sans doute, de ne pas griller le chef de leur parti, qui n'a pas encore évoqué cette question.

Invitée à cette conférence, une Française, résidente à Casablanca, a tenu à interpeller l'équipe d'Emmanuel Macron dans LREM sur un point précis: celui d'une solution à trouver à l’augmentation des frais de scolarité dans le réseau des écoles françaises au Maroc. Autre point soulevé par cette citoyenne française: permettre aux Français de l’étranger de cotiser pour leur sécurité sociale, directement en France. Un parcours semé d'embûches, à l'en croire.

Interrogé par Le360 sur cette question de la hausse des frais de scolarité dans le réseau des établissements français au Maroc, M’jid El Guerrab a expliqué que «les Français de l’étranger peuvent bénéficier de bourses pour l’aide à la scolarité. De ce point de vue, je pense qu’il faut desserrer un peu l’étau sur les critères de bourses, élargir la palette des personnes qui peuvent bénéficier de bourses, pour vraiment aider les Françaises et les Français à mettre leurs enfants dans les écoles françaises, car elles sont très onéreuses».

Sophie Villaume, professeur de français, résidente à Marrakech, l'une des coordinatrices de la campagne au nom de la majorité présidentielle, a indiqué qu'au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, les représentants des Français de l’étranger et les membres de LREM avaient réussi à mobiliser et à structurer leurs soutiens.

«C’est structuré au niveau d’une organisation, on a des responsables de la communication, des responsables de la riposte politique…», a-t-elle énuméré. Sophie Villaume a aussi annoncé qu’un meeting de campagne allait se tenir dans quatre jours, le samedi 26 mars prochain, à Casablanca. Il sera suivi d’une autre rencontre, cette fois-ci avec les Français de Marrakech.