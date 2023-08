PLF 2024: les priorités du gouvernement Akhannouch

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a dressé les priorités du projet de la loi de Finances 2024 visant à renforcer les mesures pour faire face aux répercussions conjoncturelles, jeter les bases de l’État social, poursuivre les réformes structurelles et consolider la durabilité des finances publiques.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia relaie, ce lundi 7 août que dans sa note de cadrage, le fait qu’Akhannouch réitère la détermination du gouvernement à faire face à la crise en poursuivant ses efforts visant à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Pour ce faire, l’Exécutif compte lutter contre les aspects de l’exclusion sociale et spatiale et ce, dans le cadre de l’attention constante qu’il accorde à la réalisation de la justice sociale et territoriale.

La note précise que le gouvernement a pris un ensemble de mesures proactives pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens et soutenir les secteurs impactés par la succession des crises.

Ces mesures ont entraîné des dépenses supplémentaires de l’ordre de 40 milliards de dirhams en 2022 et plus de 10 milliards de dirhams pour l’année en cours. Ce faisant, le gouvernement s’est engagé à verser les allocations familiales avant la fin de 2023, conformément à une nouvelle vision basée sur un meilleur ciblage des catégories sociales éligibles à l’aide.

La note de cadrage souligne que le gouvernement mobilisera les ressources nécessaires pour financer ce programme conformément aux dispositions de la loi 21-09 relative à la protection sociale.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que le gouvernement s’engage également à accélérer le dispositif de ciblage en mobilisant tous le moyens financiers et logistiques pour renforcer l’opération d’inscription dans le Registre national de la population (RNP) et le Registre social unifié (RSU).

Dans le cadre de la réforme du système de santé national, le gouvernement poursuivra la réforme engagée, particulièrement en ce qui concerne l’offre sanitaire à travers la construction et l’équipement de nouveaux hôpitaux universitaires à Rabat, Agadir et Laâyoune.

En parallèle, le gouvernement lancera les travaux de construction et d’équipement de nouveaux hôpitaux universitaires, à Errachidia, Béni Mellal et Guelmim.

La note d’orientation indique que l’Exécutif poursuivra la mise en œuvre de la feuille de route pour la réforme du système éducatif 2022/ 2026.

Une réforme qui s’appuie sur 12 engagements opérationnels s’articulant autour de l’élève, de l’enseignant et de l’établissement scolaire, sachant que la réforme du système d’éducation et de formation constitue l’un des piliers de l’État social.

Par ailleurs, la note d’orientation de Aziz Akhannouch souligne que le gouvernement envisage de trouver des solutions à l’habitat insalubre et de poursuivre le programme «Villes sans bidonvilles».

D’autre part, le gouvernement mettra en œuvre la troisième étape de l’INDH, notamment en accompagnant les personnes en situation de précarité, et en améliorant le revenu et l’intégration économique des jeunes.

Concernant les femmes, le gouvernement compte déployer la stratégie Jisr, visant l’autonomisation des femmes en augmentant le taux de leur participation dans le développement économique national.