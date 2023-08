PLF 2024: Aziz Akhannouch appelle ses ministres à «se serrer la ceinture»

Diffusée auprès des membres du gouvernement, la note de cadrage du Projet de loi de finances (PLF) 2024 fixe les grandes orientations que chaque département ministériel est appelé à suivre dans l’élaboration de son budget annuel. Et pour l’année prochaine, le mot d’ordre est indubitablement la rationalisation des dépenses.

La note de cadrage incite ainsi à limiter les propositions aux besoins nécessaires, afin de garantir la réalisation des chantiers de réforme engagés. S’agissant des dépenses du personnel, le chef du gouvernement appelle aussi à optimiser l’usage des ressources humaines disponibles, à travers la formation et la répartition équilibrée des ressources humaines aux niveaux central et régional.

Concernant les dépenses de fonctionnement, outre l’optimisation de l’utilisation de l’eau, la diminution de la consommation d’électricité, le recours aux énergies renouvelables et la rationalisation des dépenses liées aux télécoms, le Chef du gouvernement appelle ses ministres à éviter de cumuler les arriérés de paiement qu’il va falloir apurer, surtout ceux liés à la consommation d’eau et d’électricité, au profit de l’ONEE.

Minimiser les frais de déplacement, de festivités et d’études

Aziz Akhannouch insiste également sur le besoin de minimiser les frais de transport et de séjour dans les hôtels à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume, tout en limitant les frais consacrés à l’organisation de rencontres, conférences et autres séminaires et à la réalisation d’études.

Enfin, au chapitre des dépenses d’investissement, Aziz Akhannouch a incité les membres du gouvernement à donner la priorité aux projets dont les accords ont été signés devant le roi Mohammed VI, ou encore ceux signés avec les institutions et les bailleurs de fonds internationaux, tout en accélérant le rythme des projets en cours.

Le Chef de gouvernement a également insisté sur la régularisation préalable de la situation juridique du foncier avant la programmation de tout nouveau projet. Il est également question de réduire au maximum les dépenses liées à l’achat de véhicules et à la construction et l’aménagement de sièges administratifs. Les différents départements ministériels sont appelés à adresser leurs propositions à la Direction du budget du ministère des Finances avant le 31 août courant.