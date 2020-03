© Copyright : DR

Des photos inédites du système de missile anti-aérien Sky Dragon 50, acquis en 2017 par le Maroc auprès de la Chine, sont diffusées par Far-Maroc, site marocain spécialisé dans les questions de défense.

Ceux qui doutent encore de l’acquisition par les Forces armées royales du système de missiles anti-aériens chinois, SAM de type Sky Dragon 50, n’auront désormais qu’à se rassurer. Des photos inédites de ce système de défense anti-aérien, lorgné par le voisin algérien, pour ne pas parler d’autre pays arabes tels l’Arabie Saoudite ou l’Égypte, viennent d’être diffusées par Far-Maroc, site spécialisé dans les questions de défense.

«Les photos ont été prises au siège du 18e Groupe d’infanterie royale», indique FAR-Maroc, faisant valoir que ce système est l’un des plus puissants au monde.



Le360 avait déjà annoncé début juin 2018 l’entrée en service de ce système des SAM chinois, cinq mois après son acquisition, en 2017, par les Forces armées royales. Une acquisition qui avait été accueillie avec des «grincements de dents» à Madrid et à Alger, laquelle avait riposté par la divulgation de photos des missiles russes S-300, qui seraient acquis pour contrer la supériorité aérienne des chasseurs marocains F-16.



Les composantes des forces terrestres des FAR ont réceptionné durant les deux dernières décennies, différents armements de nouvelles générations. En plus des Abrams américains, et des AIFV ex Belges, et dans un souci de diversifier les équipements afin d’assurer la défense de la Souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Royaume, le Roi, Chef suprême et Chef d'état-major général des FAR, avait ordonné l’ouverture de l'institution militaire sur les technologies asiatiques en matière de défense. C’est ainsi que les FAR ont pu acquérir le char de combat principal MBT 2000 et le Système de Lance-Roquettes Multiples PHL-03/AR-02.