© Copyright : MAP

Depuis le 2 août dernier, quasiment l’ensemble des ministres du gouvernement de Aziz Akhannouch sont partis en vacances pour trois semaines de congés annuels, après neuf mois à la tête de leurs départements.

«Presque la totalité des 25 ministres que compte le gouvernement de Aziz Akhannouch sont partis en vacances, du 2 au 20 août 2022», a appris Le360, ce jeudi 4 août 2022, de sources proches du gouvernement.

Plusieurs ministres de la majorité (RNI, PAM, Istiqlal), qui ont répondu à nos questions après avoir requis l’anonymat, ont indiqué qu’ils passeront la plupart de leurs congés au Maroc, avec des séjours courts à l’étranger.

Le chef de l’Exécutif a lui-même pris quelques jours de repos depuis mardi dernier tout en restant mobilisé sur un certain nombre de sujets liés à la politique intérieure et extérieure du pays.

Cinq ministres ont reporté à plus tard leurs congés, en raison du contexte actuel, selon l'un de ces interlocuteurs. Il s’agit des ministres de l’Intérieur (Abdelouafi Laftit), des Affaires étrangères (Nasser Bourita), de la Santé (Khalid Aït Taleb), des Affaires islamiques (Ahmed Taoufiq) et de la Justice (Abdellatif Ouahbi).

Par ailleurs, Le360 a appris que le ministère de l’Intérieur a autorisé, à partir du 1er août, des congés à certains walis et gouverneurs. Ces congés sont accordés à tour de rôle à cette catégorie de hauts cadres de l’administration, qui se sont tous mobilisés durant plus de douze mois pour préparer et organiser les élections du 8 septembre 2021.

Le ministère de l’Intérieur a aussi activement participé à la campagne de lutte contre la pandémie. Par ailleurs, les deux présidents des Chambres du Parlement (députés et conseillers), Rachid Talbi Alami et Enaam Miyara, sont toujours au travail, malgré la clôture, la semaine dernière, de la session parlementaire d’avril dernier.