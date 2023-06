Peine aggravée en appel pour l’ex-député Rachid El Fayek

On connait le sort du recours en appel dans l’affaire de l’ex-député Rachid El Fayek, de son frère et de plusieurs autres personnes poursuivies pour corruption et violation des législations relatives à l’urbanisme. La chambre des crimes financiers près le tribunal de Fès vient de rendre son verdict. Le jugement est ainsi venu confirmer les condamnations prononcées en première instance, mais a également alourdi la sentence prononcée contre trois des accusés.

Dans leurs éditions du vendredi 23 juin, Al Akhbar et Al Ahdath Al Maghribia détaillent le nouveau verdict prononcé dans le cadre de cette affaire. Et le premier à voir sa peine s’alourdir, c’est bien l’ancien député, condamné initialement à six ans de prison ferme. Désormais, il devra purger huit années de prison.

Son frère a également vu la sentence prononcée à son encontre s’aggraver. Elle passe de 3 à 4 ans de prison, et il en est de même pour la secrétaire du député, par ailleurs dirigeante de sa société, qui a vu sa peine passer de 18 mois à 2 ans de prison. La chambre des crimes financiers a également confirmé les amendes dont doivent s’acquitter ces trois prévenus, à savoir 1 million de dirhams, 50.000 dirhams et 30.000 dirhams respectivement.

Comme l’ajoutent les deux quotidiens, le jugement prononcé ce mercredi a confirmé les peines prononcées contre quatre autres accusés poursuivis en état d’arrestation, dont deux écopent d’un an de prison dont 9 mois ferme. Sept prévenus poursuivis dans cette affaire en état de liberté, dont un autre frère d’El Fayek, ont vu leur peine confirmée, entre 2 mois avec sursis et 6 mois de prison ferme.

Al Akhbar rappelle que toutes les personnes condamnées dans cette affaire étaient poursuivies pour plusieurs chefs d’accusation, dont corruption, falsification de documents officiels, participation au détournement et à la dilapidation de fonds publics, ainsi qu’exclusion de concurrents par des méthodes frauduleuses.

Pour sa part, Assabah précise que ce jugement en appel a été prononcé alors qu’on attend toujours le verdict de la chambre criminelle du tribunal de Fès sur une autre affaire dans laquelle l’ancien député est poursuivi pour traite d’êtres humains. Il devra comparaître à cet effet le 26 juin courant, après que la Cour a décidé de révoquer une jeune fille présumée victime et deux témoins qui avaient fait l’objet d’une plainte de la part de l’ex-député les accusant de chantage.