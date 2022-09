Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, et Fortune Zephania Charumbira, président du Parlement panafricain, ont coprésidé une réunion, lundi 26 septembre 2022 à Rabat.

VidéoLe président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a coprésidé, lundi 26 septembre 2022 à Rabat, une réunion avec le président du Parlement panafricain (PAP), le Zimbabwéen Fortune Zephania Charumbira, qui effectue actuellement sa première visite officielle au Maroc.

Après avoir donné un aperçu sur le fonctionnement de la Chambre des représentants, l’une des deux instances du Parlement marocain aux côtés de la Chambre des conseillers, Rachid Talbi Alami a fait part des différents efforts que mènent le roi Mohammed VI et le gouvernement pour assurer le développement socio-économique du pays.

«Nous voulons économiquement progresser pour assurer un produit intérieur brut par habitant de 7.000 dollars d’ici 2030», a-t-il affirmé, avant d’ajouter que «le peuple aspire à la liberté, à la démocratie, au développement et à plus d’investissement dans les secteurs notamment de la santé».

Sans omettre le processus démocratique que connaît le Maroc, le président de la Chambre des représentants a évoqué les échéances électorales du 8 septembre 2021 qui ont consacré la victoire du RNI, parti porté à la tête du gouvernement.

Le président a, d’autre part, salué le dynamisme que connaît le Parlement panafricain, une instance qui vient de sortir de la «léthargie en devenant plus actif et plus opérationnel».

De son côté, l’hôte du Maroc, Fortune Zephania Charumbira, s’est dit impressionné par le niveau de développement du Maroc, citant en exemple la visite qu’il a effectuée, dimanche dernier, aux installations du port de Tanger Med.

«Cette visite à Tanger nous a impactés», a-t-il dit avant de répondre à la question de savoir pourquoi il effectue cette visite officielle au Maroc. «La délégation m’accompagnant (les membres du bureau du PAP) et moi sommes venus ici pour montrer que le Parlement panafricain est de retour et qu’il est désormais opérationnel davantage», a affirmé Fortune Zephania Charumbira.

Il faut signaler que lors de ce voyage à Rabat, la question de l’intégrité territoriale du Maroc a occupé une place importante dans les conversations. Le projet d’autonomie proposé par le Maroc pour résoudre ce conflit créé par le régime militaire d’Alger a été expliqué de bout en bout, selon des sources concordantes.

Pour rappel, le président du Parlement panafricain a également été reçu, ce lundi, par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara, avant d’animer à la faculté de droit de Rabat-Souissi une conférence sur le thème: «Les défis actuels de l’Afrique».

Cette conférence, qui s’est tenue en présence du président de l’Université Mohammed V de Rabat, Mohamed Rhachi, a eu lieu dans un amphithéâtre rempli d’étudiants (500 environ). Le chef du PAP a terminé sa journée par la visite des installations du complexe Mohammed VI de football.