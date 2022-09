Le président du Parlement panafricain entame sa visite au Maroc par le port de Tanger Med

Le port de Tanger Med.

Arrivé au Maroc, dans la soirée du samedi 24 septembre, le président du Parlement panafricain, le Zimbabwéen Fortune Charumbira s’est rendu, ce dimanche, au port de Tanger Med, l’un des plus grands d’Afrique et du pourtour méditerranéen et dont il a visité les diverses installations.

C’est la première visite officielle qu’effectue au Maroc Fortune Charumbira, président du Parlement panafricain, à l’invitation du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. Une visite au cours de laquelle l’hôte du Maroc devra s’enquérir de lui-même du degré de développement qu’a atteint le Royaume dans divers domaines. C’est ainsi que Fortune Charumbira s’est rendu, ce dimanche 25 septembre, au port de Tanger Med, l’un des plus grands d’Afrique et du pourtour méditerranéen et dont il a visité les diverses installations, a appris Le360 de source autorisée. Cette visite, inscrite dans le cadre de la diplomatie parallèle que mène la Chambre des représentants, illustre la crédibilité, le sérieux et le respect dont jouit le Maroc auprès des instances africaines et internationales. Info360. Le président du Parlement panafricain, Fortune Charumbira, attendu ce samedi 24 septembre 2022, au Maroc Lundi à Rabat, commencera la visite officielle à travers des entretiens qu’il devra avoir séparément avec Rachid Talbi Alami et Enaam Miyara, président de la Chambre des conseillers. Au siège du Parlement, Fortuna Charumbia recevra les membres de la section parlementaire siégeant au sein de l’Union africaine. Dans l’après-midi du même jour, le président du Parlement panafricaine animera une conférence à la Faculté de droit de Rabat-Souissi de l’Université Mohammed V sur le thème «Le Parlement africain au cœur des défis actuels». Il sera par la suite reçu en audience successivement par le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki et le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lekjaa. En fin de journée, l’hôte du Maroc est attendu au complexe Mohammed VI de football où il prendra connaissance des installations.



Par Mohamed Chakir Alaoui