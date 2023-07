Ouahbi: le PAM ne va pas trahir le gouvernement

Le secrétaire général du PAM a affirmé que son parti va continuer à mener sa mission au sein de la majorité et au gouvernement. «Le PAM continuera à soutenir le gouvernement, et le chef du gouvernement, en toute responsabilité et avec l’engagement moral dont il fait preuve depuis le début de cette expérience», affirme. Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du PAM, lors de la dernière session du conseil national de son parti, tenu samedi dernier à Salé, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du lundi 10 juillet.

Le PAM, a-t-il affirmé, «n’a jamais eu recours au double langage et ne s’est jamais évertué, non plus, à poignarder ses alliés dans le dos». La direction du parti respecte les décisions du gouvernement, quelles qu’elles soient, et s’engage à les exécuter à la lettre. Mais elle se garde néanmoins le droit de les commenter en toute liberté» , assure-t-il,

Pour le chef de file du PAM, deuxième parti de l’échiquier politique, l’Exécutif a parcouru un long chemin sur la voie de la mise en œuvre de ses engagements inscrits dans le programme gouvernemental. « Cela est plus particulièrement vrai dans le domaine de l’édification de l’État social», précise Ouahbi, qui a mis en avant les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets des crises successives qu’a subies notre pays de plein fouet ces dernières années.

Sur un autre registre, le PAM s’est déjà mis en mode de préparation de son prochain congrès. Le président de la région Marrakech-Safi a été élu à l’unanimité président du conté préparatoire. Ce comité, explique le quotidien, compte une centaine de membres représentant toutes les régions du Royaume. Dès sa constitution, ledit comité entamera sa mission pour que tout soit prêt d’ici début de l’année prochaine, date approximative pour le 5ème congrès du parti.

Lors de cette réunion du conseil national, poursuit Assabah, sa présidente, Fatima-Zahra Mansouri a mis en avant les qualités et le travail accompli, en termes d’organisation, par le nouveau président du comité préparatoire. Samir Goudar, rappelle le quotidien n’en est pas à sa première mission du genre. Il a d’ailleurs été élu également président du comité préparatoire du dernier congrès, le 4ème, qui a vu l’élection à la tête du parti d’Abdellatif Ouahbi en remplacement à Hakim Benchammach, l’ancien président de la Chambre des conseillers.

Après avoir mentionné les conditions dans lesquelles l’actuel président a été porté à la tête du parti, le quotidien, a fait allusion au retour sur la scène publique d’un autre ancien patron du parti, Ilyas El Omary. A ce propos, Assabah a repris une mise en garde d’Abdellatif Ouahbi en direction de ses pairs les prévenant qu’au sein du parti les temps des «allégeances» aux personnes et des clans sont révolus. Il a également expliqué que dans le parti et dans ses instances, il n’y a plus de place pour les opportunistes. Cela, tout en invitant tout le monde à faire preuve davantage de discipline et à se soumettre aux décisions des différentes instances du parti.