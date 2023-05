Les groupes parlementaires du PAM en zone de turbulences

Le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, reconfigure les deux groupes parlementaires du parti à l’Hémicycle.

A ce propos, «il a présidé, mardi, une réunion du groupe du parti à la Chambre des conseillers pour annoncer le limogeage du président du groupe, Al Mourabit El Khammar, remplacé par Karim El Hamss qui avait déjà présidé aux destinées de ce groupe pendant le précédent mandat».

De même, «le secrétaire général du PAM a remercié le directeur du groupe parlementaire, Lahcen Khalil, qui avait travaillé aux côtés d’Al Mourabit El Khammar, pour céder sa place à Abdelilah Souiyah, qui était jusque-là conseiller au cabinet du ministre Ouahbi au ministère de la Justice», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 1er juin.

La reconfiguration du groupe du PAM à la Chambre des conseillers a également touché le bureau de la deuxième Chambre. Ainsi, «Safiya Belfkih, (fille de feu Abdelaziz Meziane Belfkih), secrétaire de la Chambre des conseillers et unique femme au bureau de la deuxième Chambre, a déposé sa démission». Elle sera remplacée par le conseiller de la région de Marrakech-Safi, Abderrahmane El Ouafa, ont révélé les sources du quotidien.

Ce séisme organisationnel au niveau du groupe du Tracteur à la deuxième Chambre du Parlement est intervenu après les décisions prises par le bureau politique, lors de sa dernière réunion, à l’encontre de quatre députés.

Il s’agit, rappellent les sources du quotidien, de l’expulsion des rangs du parti de Mohamed Salem Joummani, député et notable du Sahara, et de la décision relative à trois autres députés qui devront comparaître devant les commissions régionales d’arbitrage et d’éthique, à savoir Rabiî Harami, député de Settat, El Hassan Belmkaddem, député de Moulay Yaâcoub et Mohamed Moukanif, conseiller parlementaire élu dans l’Oriental.

Les sanctions, indiquent les mêmes sources, ont été prises à l’encontre de ces parlementaires pour refus de s’acquitter des cotisations dues au parti (3.000 dirhams par mois). D’après les mêmes sources, «le député Salah Idrissi a adressé une correspondance au président du groupe, Ahmed Touizi, lui demandant de dévoiler la situation financière du compte bancaire du groupe depuis le début de ce mandat et de mettre à la disposition des députés tous les détails relatifs aux dépenses, appuyés de pièces justificatives».