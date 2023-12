Organisations internationales et régionales: 100% de réussite pour les candidatures marocaines en 2023

Le siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat.

Le Royaume du Maroc a consolidé ainsi, en 2023, sa présence au sein des organisations internationales et régionales, à travers l’aboutissement de 46 candidatures aux différents postes vacants au sein de ces organisations, à l’issue d’intenses campagnes électorales menées par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Les réussites électorales du Royaume s’inscrivent dans le cadre d’une approche proactive, rationnelle et tournée vers les résultats à la gestion des candidatures, qui répond aux priorités de la diplomatie marocaine telles que définies par les hautes orientations du roi Mohammed VI, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

🔴 Le Royaume du Maroc a enregistré, en 2023, un taux de réussite de 100% de ses candidatures aux postes vacants au sein des Organisations internationales et régionales.

La diversité des postes auquel le Maroc a accédé tout au long de l’année 2023, au sein de 30 organisations internationales et régionales différentes, reflète la confiance que place la communauté internationale en son expertise, son expérience et ses compétences, ajoute la même source.

Au niveau politique, le Maroc a pu accéder à des postes phares au sein de l’Organisation des Nations unies (ONU) et des autres organisations internationales, dont celui de la vice-présidence de la 78ème session de l’Assemblée générale de l’ONU. En outre, le Maroc a accédé à d’importants postes de responsabilité au sein de ses organisations régionales d’appartenance, en particulier au sein de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de la coopération islamique et de la Francophonie.

Dans le domaine du désarmement, le Royaume a été reconduit à la tête d’organes décisionnels liés à l’Initiative globale de lutte contre le terrorisme nucléaire et à l’Initiative pour la création d’un environnement propice au désarmement nucléaire (CEND).

Dans le domaine des droits de l’Homme, relève le communiqué, le Royaume a pu accéder pour la première fois au poste de membre du Comité sur l’élimination de la discrimination raciale (CERD), tout en assurant sa réélection au sein du Comité des droits des travailleurs migrants (CMW) et au Comité consultatif du Conseil des droits de l’Homme.

Dans les domaines touchant au développement économique, le Royaume a été élu membre des conseils exécutifs de plusieurs organisations spécialisées, notamment ceux de l’Organisation maritime internationale, du Programme alimentaire mondial et d’ONU Habitat. Il a également été élu à de nombreux organes consultatifs au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED), l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Dans le domaine culturel, le Maroc a été désigné comme membre de plusieurs organes consultatifs de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science, et la culture (UNESCO).

Au niveau social, note le communiqué, le Royaume a été élu à plusieurs postes au sein de la Commission de la prévention du crime et de la justice pénale, de la Commission des stupéfiants et de l’Organe internationale de contrôle des stupéfiants.

Dans le domaine des sports, le Royaume a été élu à des postes de responsabilité au sein de plusieurs instances internationales et régionales, en particulier africaines. Conformément aux hautes orientations royales, énoncées dans le message royal à la première Conférence des ambassadeurs du Roi, «de renforcer la performance de la diplomatie nationale et, partant, de conforter la position du Royaume en tant que membre agissant et responsable de la communauté internationale», la diplomatie marocaine restera pleinement engagée dans la dynamique du renforcement de la présence du Maroc dans le système multilatéral, souligne le communiqué.

L’ensemble de l’appareil diplomatique marocain, en coordination avec les départements concernés, restera mobilisé pour le rayonnement de l’action du Maroc en faveur du renforcement du multilatéralisme pour faire face aux grands défis mondiaux, à travers le déploiement optimal des compétences marocaines au sein des organisations internationales et régionales.