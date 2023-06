Organisation du Forum du Néguev: les conditions du Maroc

«Nous espérons que le contexte sera favorable à la tenue de cet évènement important d’une part, mais aussi à ce qu’il produise des résultats, d’autre part», a déclaré Bourita lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le Conseiller fédéral suisse, Chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, en visite de travail au Maroc.

«Le Forum du Néguev est porteur d’une idée de coopération et de dialogue, contraire à tout ce qui est action provocatrice, action unilatérale, ou bien décision portée par des radicaux des deux côtés, mais surtout du côté israélien, par rapport aux territoires arabes occupés», a indiqué le ministre.

Lire aussi : Israël, Sahara marocain, Forum du Néguev…

«Le Royaume considère le Forum du Néguev comme étant un cadre de coopération et de dialogue régional ultime et pertinent, qui peut apporter des réponses positives à plusieurs enjeux», a relevé Bourita. Il a, ainsi, expliqué qu’il y avait des tentatives pour organiser ce Forum durant l’été mais malheureusement des problèmes d’agenda et de dates ont empêché sa tenue, évoquant le contexte politique qui pourrait ne pas permettre à cette réunion de produire les résultats escomptés.

Dans ce sens, Bourita a souligné que le processus est toujours en cours en vue d’optimiser le rôle et l’apport de ce Forum en faveur de toutes les actions de paix, de stabilité et de prospérité dans la région.