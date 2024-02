Nabila Mounib accuse «des mouches électroniques sionistes» d’être à l’origine des tensions entre le Maroc et l’Algérie

Quelle mouche a donc piqué Nabila Mounib pour tenir de tels propos hors-sol qui font rire tous ceux qui l’ont entendue, y compris parmi ses fans au sein de l’extrême gauche?

Dimanche dernier à Oujda, à la sortie d’un meeting organisé par le Parti socialiste unifié (PSU), l’ancienne secrétaire générale de cette formation politique s’est laissée emporter devant les médias, tentant de justifier la haine et les graves dérapages des Algériens à l’égard du Maroc en marge de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023.

«Je souhaite vous dire une chose à propos du peuple algérien frère: malheureusement, aucun pays maghrébin musulman n’est une démocratie», a affirmé Nabila Mounib, avant de déclaré qu’«à propos de cette campagne enragée, nous avons constaté l’existence de mouches électroniques sionistes qui maîtrisent les dialectes des deux pays et qui cherchent à raviver l’animosité et attiser la guerre».

Selon Nabila Mounib, les sionistes ont intérêt à faire éclater la guerre entre le Maroc et l’Algérie. «La guerre ne présente aucun intérêt pour les peuples marocain et algérien. Nous voulons une révolution corrective pour construire le grand Maghreb, dans lequel le Maroc et l’Algérie vont jouer un rôle fondamental, aux côtés de la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, pour faire front commun au sud de la Méditerranée», a-t-elle élaboré. «Car nos richesses sont complémentaires. Nous avons des terrains agricoles, le phosphate, tandis que notre voisin algérien dispose de réserves de gaz et de pétrole.»

Et de lancer un plaidoyer: «Nous ne sommes pas en confrontation avec l’Algérie. Nous sommes en lutte contre le sous-développement et le nouveau colonialisme en Algérie et au Maroc. J’exhorte le peuple marocain à éviter les insultes. Nous sommes un peuple noble. Nous avons conquis l’Andalousie en y introduisant les sciences. Au lieu des insultes, nous devons promouvoir la poésie, le chant gharnati, en appelant nos frères algériens à mettre la main dans la main pour sortir ensemble du sous-développement.»

Lire aussi : Pass vaccinal: Nabila Mounib refait son cinéma devant le Parlement

Les propos de Nabila Mounib ont choqué de nombreux internautes. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi l’ex-SG du PSU a osé déformer la réalité en fermant les yeux sur la campagne d’endoctrinement orchestrée par le régime algérien et ses relais médiatiques, y compris ceux relevant du secteur public, et à leur tête les chaînes de télévision et l’agence officielle APS, qui passent leur temps à insulter les Marocains et à dénigrer le Royaume et ses institutions.

Ce n’est pas la première fois que Nabila Mounib tient des propos complotistes. En 2021, alors que la pandémie de Covid-19 battait son plein, elle est allée jusqu’à refuser de se faire vacciner, quitte à ce que cela lui coûte une interdiction d’accès au Parlement (car le pass vaccinal était obligatoire). Résultat: Nabila Mounib a failli à son devoir de représenter ses électeurs, étant absente de l’hémicycle pendant environ huit mois (octobre 2021-mai 2022).

Lire aussi : PSU: Jamal El Asri succède à Nabila Mounib

Dans l’une de ses sorties médiatiques, elle a expliqué que les vaccins transforment les gens en «crétins». «Quand on est exposé à un virus, notre organisme produit des anticorps. Quand on nous administre un vaccin, celui-ci comporte quelques anticorps, mais quelques vaccins testés sur l’être humain comportent des nano-éléments de plomb et de métaux lourds qui, associés au virus et injectés dans l’organisme, ne sont pas assimilés par le corps humain(…) Cela atteint les facultés mentales des personnes ou encore donne lieu à des cas de paralysies», avait-elle laissé entendre.

Dans un entretien accordé à nos confrères de Febrayer, Nabila Mounib a poussé ses thèses complotistes jusqu’à qualifier de «lâches» les pays arabes détenteurs de gaz et de pétrole qui conservent leur argent dans les banques étrangères: «Ils subissent ensuite la pression de ces puissances qui leur disent “soit vous faites ce qu’on vous dit, soit on vous envahit, on vous tue à coups de drones et on saisit votre argent placé dans les banques occidentales”.»

C’est précisément cette logique implacable qui pousserait, selon Nabila Mounib, des pays arabes «effrayés» à pactiser avec «la puissance sioniste qui a envahi la Palestine». Manifestement, si Nabila Mounib a résisté au vaccin contre le coronavirus, elle devrait s’en administrer un salutaire pour sa santé mentale: le vaccin contre la bêtise.