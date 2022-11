© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360 (capture image vidéo)

Les candidatures pour le secrétariat général du parti du Mouvement populaire (MP) sont ouvertes depuis hier, samedi 19 novembre 2022, et le resteront jusqu'à mardi prochain, 22 novembre 2022, a annoncé Driss Sentissi, président du comité préparatoire du quatorzième Congrès national du parti.

«Les candidatures pour le secrétariat général du parti du Mouvement Populaire sont ouvertes à partir du samedi 19 novembre et se poursuivront jusqu'au mardi 22 novembre», a affirmé Driss Sentissi au cours d'une conférence de presse, consacrée à la présentation des conclusions du comité préparatoire du 14e Congrès national du MP, prévu trois jours plus tard, les 25 et 26 novembre prochains. Le président du comité préparatoire à ce congrès a aussi précisé que les résultats des candidatures seront annoncés le même jour dans une «atmosphère démocratique» et «transparente».

Driss Sentissi a aussi souligné que les militants et militantes du MP œuvraient à assurer la réussite de ce congrès, une étape politique décisive dans l’histoire du parti, afin de contribuer à bâtir un projet sociétal intégré. Il a ajouté que la réunion du comité préparatoire permet d’approuver les propositions émanant de la commission des lois et des règlements, et de celle chargée des programmes et de la plateforme.

Au cours de cette rencontre avec les représentants des médias, Driss Sentissi a tenu à saluer le travail réalisé par les sous-commissions, aussi bien à propos des sujets abordés, qui ont eu trait à l’action politique et aux idées sociétales, et s'est également félicité du respect par les membres de ces sous-commissions des délais qui avaient été fixés à la présentation des rapports.

Le président du comité préparatoire à ce congrès a souligné l'esprit de mobilisation, l'engagement responsable et le sérieux dont ont fait preuve l'ensemble des présidents et des membres des commissions, et a insisté sur leur dévouement, à même d'assurer le succès de cette étape organisationnelle importante et cruciale dans l’histoire du parti.

Mohand Laenser, le secrétaire général du MP, a quant à lui expliqué que cette rencontre a été l’occasion de présenter les résultats et conclusions du comité préparatoire, à travers ses sections et sous-commissions, dans ce contexte de préparations du 14e Congrès du parti.

Après l’étape de présentation et d’approbation des travaux menés par les sous-commissions, «nous nous réunissons aujourd'hui dans le cadre d'un comité élargi pour approuver définitivement ce travail et le soumettre par la suite au congrès national à qui revient le dernier mot», a précisé le secrétaire général du MP.

Mohand Laenser a aussi expliqué que le comité préparatoire du congrès national avait mené son travail indépendamment du secrétariat général et de l'ensemble des organes du parti, et a souligné toute l’importance du travail qui a été accompli, afin d'assurer la réussite du congrès.