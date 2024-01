Mohammed Ben Salmane: «Touche pas au Sahara marocain!»

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane présidant la 43e session du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le 9 décembre 2022 à Riyad.. AFP or licensors

Dans le cadre de la confirmation et de la réaffirmation du soutien permanent de l’Arabie Saoudite à l’unité territoriale du Maroc, le cabinet royal saoudien a donné ses instructions à toutes les administrations publiques du pays. L’usage de l’expression «Sahara occidental» ou l’utilisation d’une carte du Maroc tronquée de ses provinces du sud sont prohibés.

Dans son édition du vendredi 26 janvier, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia explique que cette décision a été généralisée à tous les ministères et services gouvernementaux et publics en vue de son application rigoureuse et immédiate.

Le ministère saoudien de l’Education a déjà pris les devants en ce sens et diffusé une circulaire sous le sceau de l’urgence, enjoignant à tous les départements sous sa tutelle de mettre à exécution les hautes instructions du prince héritier d’Arabie Saoudite sur la marocanité du Sahara.

Cette décision vient confirmer une nouvelle fois la position permanente du royaume d’Arabie Saoudite qui a toujours soutenu l’intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté sur son Sahara, une position que Riyad a constamment défendue dans les forums internationaux et qui reflète les relations fraternelles solides qui unissent les deux royaumes. Les autorités saoudiennes ont également apporté leur soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara comme base à toute solution politique au conflit créé autour du Sahara marocain.

Pour sa part, et sous le titre «Ben Slamane interdit de toucher à la marocanité du Sahara», le quotidien Assabah du 26 janvier rapporte que la décision 48887, signée par le prince héritier Mohammed Ben Salmane sur le strict respect de la marocanité du Sahara, a été notifiée à tous les départements gouvernementaux saoudiens par le chef du cabinet royal Fahd Ben Mohammed El Issa. Assabah relève la célérité avec laquelle tous les services relevant du ministère de l’Education, et particulièrement les rectorats des universités saoudiennes, ont été appelés à mettre en œuvre la décision de Mohammed Ben Salmane.

De même, Assabah rappelle que cette décision s’inscrit en droite ligne de la position constante de l’Arabie saoudite en matière de défense, sur le plan international, de la marocanité du Sahara. Ce fut le cas quand récemment, devant la 4e commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant permanent de l’Arabie Saoudite à l’ONU, Hassan Ben Mohammed El Amri, a affirmé que son pays soutenait le plan marocain d’autonomie au Sahara, car ce plan est conforme au droit international et respecte la marocanité du Sahara, la souveraineté et la stabilité du Royaume du Maroc.