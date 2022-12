Le Roi Mohammed VI et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi.

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à Mohamed Younes El-Menfi et Ses sincères voeux de progrès et de prospérité au peuple libyen, dans la sécurité, l'unité et la stabilité.

Le Roi saisit cette opportunité pour faire part au président du Conseil présidentiel libyen de Sa considération des relations privilégiées, de fraternité et de solidarité, unissant les deux peuples et les deux pays, réitérant la volonté constante du Royaume du Maroc de renforcer ces relations et de hisser la coopération bilatérale dans différents domaines.