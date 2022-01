© Copyright : DR

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a adressé à la présidente du Parlement européen par intérim, Roberta Metsola, un message de condoléances suite à la disparition du président du Parlement européen, David Maria Sassoli.

David Sassoli est décédé dans la nuit de lundi 10 à mardi 11 janvier 2022, à l’âge de 65 ans des suites d’une longue maladie. Il avait été hospitalisé lundi en raison d'une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire

Dans ce message, Rachid Talbi Alami écrit qu’en cette «douloureuse circonstance, je tiens à vous présenter, en mon nom propre et au nom de tous les membres de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, ainsi qu’à tous les membres du Bureau du Parlement européen, aux eurodéputés, aux membres de la famille du défunt, et à la famille parlementaire sociale-démocrate, nos sincères condoléances et nos sentiments de grande sympathie».

«En cette triste occasion, je tiens à saluer la mémoire de ce grand homme qui a servi avec ardeur et conviction les intérêts de l’Europe et de la Méditerranée, un homme de vision, de paix, de démocratie et d'humanisme, comme en témoigne son parcours de député européen, de président du Parlement européen et celui de président de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée» a ajouté Rachid Talbi Alami.

Et de poursuivre que «non seulement l’Europe, mais aussi le Maroc et toute la Méditerranée ont perdu un très cher ami et collègue, et en ces heures si douloureuses, je tiens à vous dire que la Chambre des représentants du Parlement marocain et l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée s'associent à votre chagrin et partagent votre deuil».

Il faut rappeler que le mandat de cet ancien journaliste présentateur de journaux télévisés en Italie, à la tête du Parlement européen depuis 2019, expirait ce mois-ci, à la moitié de la législature quinquennale.