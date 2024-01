Mechraâ Bel Ksiri: deux ans de prison ferme pour l’ancien président de la commune

Ancien président de la commune de Mechraâ Bel Ksiri, Mohamed Kassouss, ainsi qu’un fonctionnaire de la même commune, relevant de la province de Sidi Kacem, viennent d’être chacun condamnés en première instance à une peine de réclusion criminelle, par la Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat.

Les deux mis en cause ont été poursuivis par le procureur général du Roi près la même Cour d’appel pour «falsification, détournement de fonds et dilapidation de deniers publics», sur la base d’une plainte déposée par le président actuel de la commune de Mechraâ Bel Ksiri, Mhamed Laassal, relaie Al Akhbar de ce jeudi 11 janvier 2024.

Dans le verdict rendu par le juge, lundi dernier, 8 janvier 2024, précisent des interlocuteurs que le quotidien a interrogés, «l’ancien président de la commune de Mechraâ Bel Ksiri, Mohamed Kassouss, a été condamné à deux ans de prison ferme et à une amende de 10.000 dirhams, et le fonctionnaire complice s’est vu infliger une peine de deux ans de réclusion criminelle, dont une année avec sursis, et au versement d’une amende de 10.000 dirhams».

Mohamed Kassous, expliquent les sources du quotidien, est aussi impliqué dans «la falsification d’un rapport adressé au ministère de l’Intérieur, au sujet d’un excédent budgétaire de la commune, en ayant mentionné un montant de 2.870.000 dirhams, au lieu de 3.300.000 dirhams, validé lors d’une session du conseil de la commune».

En plus de ce crime de falsification de documents officiels, l’ancien président de la commune de Mechraâ Bel Ksiri s’est également retrouvé sous le coup d’autres poursuites judiciaires, pour «des manœuvres frauduleuses pour influencer le processus de passation ou d’exécution des marchés publics lancés par la commune, au cours [de son] mandat».