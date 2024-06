Maroc-République de Corée: lancement des discussions pour un cadre juridique sur le commerce et l’investissement

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Inkyo Cheong, ministre du Commerce de la République de Corée.

Cette annonce balise le terrain pour entamer les discussions sur la promotion des investissements et le renforcement des échanges économiques et constitue un signal fort aux opérateurs économiques des deux pays.

L’Accord de partenariat économique, qui viendra renforcer le cadre de partenariat existant entre les deux pays, jouera un rôle significatif dans la promotion des échanges commerciaux et des investissements et constituera également un fondement pour la dynamisation de leur développement économique respectif.

Les deux ministres ont convenu de poursuivre une coopération économique de haut niveau et de lancer et finaliser au plus tôt les discussions exploratoires afin de permettre l’entame des négociations.