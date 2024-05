Diplomatie. Série d’entretiens de Nasser Bourita en marge du 15ème sommet islamique à Banjul

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Salem Al-Malik, directeur général de l’ISESCO, le samedi 4 mai 2024 à Banjul, en Gambie.

Nasser Bourita s’est ainsi entretenu avec le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, Jeyhun Bairamov, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, son homologue du Soudan, Hussein Awad Ali, ainsi qu’avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’éxtérieur, Karamoko Jean Marie Traoré. Ces entretiens ont été l’occasion de passer en revue les relations entre le Royaume et ces pays et d’examiner des questions d’intérêt commun.

Le ministre marocain s’est également entretenu avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa El Kouni, et la secrétaire générale de l’Organisation de la Coopération numérique, Dina Yahia.

En marge de la 15ème Conférence au Sommet de l’OCI, M. Nasser Bourita s’est entretenu, aujourd’hui à Banjul, avec son homologue du Burkina Faso, M. Karamoko Jean Marie Traore.#OICBanjulSummit pic.twitter.com/GEaMDvbnDv — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 4, 2024

M. Bourita a également eu samedi une réunion avec Salem Al-Malik, directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) avec lequel il a procédé à la signature de l’annexe modificatif de l’Accord de siège entre cette organisation et le gouvernement du Maroc. Il s’agit du premier amendement à l’accord, 36 ans après sa signature en 1988, selon lequel le Royaume du Maroc accorde à l’ISESCO et à ses employés une série de privilèges.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait eu, jeudi et vendredi dans la capitale gambienne, des entretiens avec plusieurs de ses homologues participant au Sommet islamique qui prend fin dimanche.