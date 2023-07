Maroc-Oman: un forum économique voit le jour, cinq conventions de coopération signées

Nasser Bourita et son homologue omanais lors de la 6ème édition de la Commission mixte maroco-omanaise.

Lors de cette session, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue omanais, Badr Bin Hamad Bin Hamood Al-Busaidi, ont appelé les opérateurs économiques des deux pays à «examiner les opportunités de développement de la coopération économique via les investissements». Un forum des patrons des deux pays a ainsi été créé.

Nasser Bourita a par ailleurs indiqué que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés, en 2021, à quelque 1,5 milliard de dirhams. Les deux ministres ont, d’autre part, procédé à la signature de cinq protocoles d’entente visant à insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays. Le premier porte sur le transport maritime et les ports, tandis que les quatre autres concernent la coopération entre les institutions diplomatiques, la protection du consommateur et le partenariat entre l’Office national des chemins de fer marocain et celui d’Oman.

La commission mixte a également identifié d’autres secteurs de coopération prometteurs comme l’agriculture, les énergies renouvelables et la santé. Ces secteurs pourraient faire l’objet, dans un avenir proche, de conventions bilatérales, a affirmé Nasser Bourita lors d’un point de presse.

L’enseignement supérieur a également été abordé par les deux ministres. Le Maroc a fait part à Oman de sa décision de porter à 100, au lieu des 50 actuels, le nombre d’étudiants omanais bénéficiaires des bourses d’études. Nasser Bourita a indiqué que jusqu’à présent, 407 lauréats du Sultanat d’Oman ont été formés dans des établissements universitaires marocains.

Mettant à profit cette rencontre, les deux parties ont mis en relief leur coordination politique au sein des instances internationales et exprimé leurs convergences de vues sur un grand nombre de sujets régionaux et internationaux, dont la cause palestinienne. Elles ont notamment insisté sur le respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays tiers.

Il faut souligner qu’au terme de cette rencontre, le Sultanat d’Oman a exprimé son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et à son plan d’autonomie, qualifié d’«initiative sérieuse, réaliste et crédible» et de «base pour le règlement de la question» du Sahara marocain.

Dans un communiqué conjoint rendu public au terme des travaux de la 6ème session de la Commission mixte maroco-omanaise, co-présidée par Nasser Bourita et Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi, le Sultanat d’Oman a «réitéré son appui à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc» et affirmé, dans ce cadre, «son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme base de résolution de ce différend régional». La partie omanaise a également exprimé son appréciation de «la sagesse du leadership marocain dans son attachement à une solution pacifique qui sert la sécurité et la stabilité dans la région maghrébine».

Au sujet de la question palestinienne, les deux pays ont réaffirmé leur position de ferme soutien à la création d’un Etat palestinien vivant côte à côte avec Israël dans les frontières de 1967 avec comme capitale Jérusalem-Est. Les deux pays ont en outre condamné les récentes agressions d’Israël et de son armée contre les Palestiniens à Jénine.