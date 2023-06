Maroc-Malte: place à la coopération économique, les consulats comme fers de lance

La reconnaissance de l’importance des réformées réalisées par le Royaume figure dans une déclaration conjointe, publiée lundi 5 juin, suite aux entretiens qu’a eus à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec son homologue maltais, Ian Borg, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Dans ce document, le chef de la diplomatie maltaise a souligné que ces réformes font du Maroc «un partenaire de référence crédible et un pôle de stabilité dans la région. Malte loue le rôle du Maroc en tant qu’acteur de paix et de compréhension entre les nations».

A cette occasion, Rabat et La Valette ont exprimé leur «engagement à approfondir leur coopération économique et commerciale, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, tout en appelant à saisir les opportunités offertes par les nouvelles chaînes de valeur.

Les deux ministres ont aussi salué l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Malte. A cet effet, ils ont convenu de tenir la 2ème session de la Commission mixte maroco-maltaise à La Valette dans le but de donner une forte impulsion aux relations bilatérales, à travers l’exploration de nouveaux axes de coopération, d’autant plus, selon la déclaration conjointe, que «les deux pays constituent une porte d’entrée vers les continents africain et européen respectivement».

Dans un autre registre, le Maroc et Malte ont exprimé leur «détermination à renforcer leur coopération dans la lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains», s’engageant à «faire face efficacement à la pression migratoire», un défi commun.

La République de Malte reconnaît les efforts du Maroc dans la lutte contre la migration illégale et lors de sa présidence en 2023 du Processus de Rabat. Pour rappel, le Maroc avait pris, le 14 décembre 2022, la présidence tournante du Dialogue euro-africain sur la migration et le développement, Processus de Rabat, pour un mandat d’un an.

Toujours dans la Déclaration conjointe, Malte a exprimé son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 et qui constitue «une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU pour faire avancer le processus vers une résolution définitive de la question du Sahara».

Le pays encourage toutes les parties à faire preuve d’une plus grande volonté politique en faveur d’une solution définitive et à se réengager dans les efforts de l’ONU dans un esprit de réalisme et de compromis. Le ministre maltais a aussi réitéré le soutien de longue date de son pays au processus mené par l’ONU pour une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties.