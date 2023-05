Sahara: le plan d’autonomie, «seule option possible» pour aller de l’avant selon le député britannique Liam Fox

Cette position a été exprimée par Liam Fox dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd'hui à Rabat, le député britannique, M. Liam Fox.@LiamFox pic.twitter.com/dA8IsOXuQN — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 31, 2023

«Il est important de se focaliser sur ce qu’il y a de mieux pour les populations de la région et de chercher une solution pratique pour faire avancer les politiques au niveau régional», a-t-il précisé.

En tant que politiciens et dirigeants, «il est de notre responsabilité de veiller à ce que la qualité et le niveau de vie, ainsi que la sécurité des citoyens soient placés en haut de l’agenda», a encore assuré M. Fox.

Proposé par le Maroc en 2007, le plan d’autonomie dans les provinces du Sud bénéficie aujourd’hui d’une forte dynamique et du soutien clair de plus en plus de pays comme l’Espagne, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, le Portugal et la Serbie.

Le Maroc, «un excellent modèle en matière de coopération»

Le Maroc est un excellent modèle en matière de coopération avec les pays hors de son voisinage géographique, a affirmé Liam Fox lors de la même rencontre.

«Le Maroc est l’un des pays qui nous ressemble, même s’il n’est pas nécessairement un de nos voisins immédiats, avec lequel nous pourrons promouvoir une meilleure compréhension et développer davantage de politiques communes», a souligné M. Fox.

«Le Maroc est, de ce fait, un excellent modèle», a soutenu le député britannique, expliquant que le Royaume est l’un des meilleurs exemples de pays qui coopèrent avec d’autres fonctionnellement similaires, même s’ils ne sont pas géographiquement voisins.

Se félicitant de l’entretien constructif avec M. Bourita, il a confié que les échanges ont notamment porté sur plusieurs questions d’intérêt commun, d’ordre régional, politique, économique et sécuritaire.