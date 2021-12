© Copyright : DR

Kiosque360. L’ambassadeur d’Israël au Maroc, David Govrin, dresse un bilan positif des relations diplomatiques qui ont repris, il y a tout juste un an, entre les deux pays. Cette revue de presse est tirée du quotidien Assabah.

Il y a un an jour pour jour, le Maroc et Israël ont, avec le parrainage des Etats-Unis, conclu un accord-cadre scellant la reprise de leurs relations diplomatiques. Dans une tribune publiée par le quotidien Assabah dans son édition du mercredi 22 décembre, l’ambassadeur d’Israël au Maroc, David Govrin, revient sur ces douze mois d’échanges intenses entre les deux pays. Le diplomate souligne que les relations avec le Royaume diffèrent de celles liant Israël aux autres pays signataires des Accords d’Abraham car les deux pays avaient déjà, au milieu des années 90, ouvert des bureaux de liaison à Tel Aviv et à Rabat. De plus, ajoute Govrin, les deux pays ont tissé des relations culturelles et sociales que leurs peuples respectifs ont préservées et fait fructifier durant des décennies, à travers les juifs d’Israël d’origine marocaine et la communauté juive du Maroc.

C’est ce qui explique, dit-il, que des milliers d’israéliens visitent chaque année le Maroc et que la société civile, dans les deux pays, n’a jamais cessé de consolider ses liens. Depuis l’année dernière, poursuit le diplomate, le Maroc et Israël ont signé de nombreux accords et des mémorandums d’entente dans plusieurs domaines de coopération. C’est ainsi, poursuit-il, que les responsables des deux pays ont ouvert aux étudiants marocains la voie aux cursus universitaires en Israël, tout en boostant la coopération académique et scientifique entres les universités et les instituts de recherche.

Le diplomate israélien souligne, dans la tribune publiée par notre confrère Assabah, que la visite historique du ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a permis la signature d’une batterie d’accords et préparé le terrain à la visite du ministre de la Défense, Benny Gantz. Une visite, souligne David Govrin, qui constitue une avancée substantielle et une première dans les relations avec le Maroc et le monde arabe. Cette visite inédite, ajoute le diplomate israélien, a été ponctuée par la signature entre les deux pays d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la défense. Pour ce qui est de la coopération économique, poursuit-il, la visite de la ministre de l’Economie, Orna Barbivai, prévue au début de l’année prochaine à Rabat, va constituer une étape importante qui sera marquée par la signature d’un accord-cadre économique de grande envergure.

Il va sans dire, indique David Govrin, que les deux pays ont de grands défis à surmonter, dont le plus important est de traduire la paix en prospérité pour les deux parties. Le deuxième défi, poursuit-il, consiste à démontrer qu’il est possible de construire une paix véritable, non seulement avec les gouvernements mais aussi avec les peuples du Moyen Orient. Il est certain, précise le diplomate, que l’Histoire du Maroc, qui se distingue par la tolérance, la modération et le vivre-ensemble entre juifs et musulmans, fera des émules ailleurs. Cette politique suivie par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI constitue un modèle et un idéal de paix pour tous les peuples de la région.