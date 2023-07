Maroc-Guinée: voici les huit accords signés dans plusieurs domaines à Dakhla

Ainsi, un accord de coopération sécuritaire a été signé par les deux parties, avec pour objectif de renforcer les mécanismes de coopération afin d’agir, conjointement, contre le terrorisme international et les différentes formes des criminalités transnationales, notamment le trafic de stupéfiants et la migration illégale.

Un accord relatif aux transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises a également été signé. Il a pour objectif l’organisation des transports routiers internationaux de marchandises et de voyageurs entre les deux pays ou en transit par leurs territoires.

De même, les parties ont signé un protocole de coopération dans le domaine des hydrocarbures qui entend créer un cadre de coopération afin de mettre en œuvre des actions de coopération aboutissant à la réalisation des projets d’intérêts communs dans le secteur des hydrocarbures.

L’accord de coopération en matière de métrologie, d’accréditation et de protection du consommateur a pour but de mettre en place un cadre régissant la coopération en matière de métrologie, d’accréditation et de protection du consommateur entre les deux pays. Il définit les prestations d’assistance technique en la matière, ainsi que les engagements respectifs des parties pour la bonne réalisation de cet accord.

Le mémorandum d’entente dans les domaines de normalisation et de certification vise à établir un cadre de coopération entre les deux parties à travers l’échange d’informations sur le processus d’élaboration des normes, la mise en place des mesures susceptibles de favoriser la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité aux normes internes et internationales.

Dans le domaine culturel, un protocole d’accord a été signé. Il vise à renforcer et à promouvoir la coopération mutuelle dans le domaine culturel et ce, à travers notamment, l’échange d’experts et d’expertises, l’organisation des semaines culturelles, la participation aux salons du livre, etc.

Les deux parties ont aussi signé une convention-cadre de coopération relative à l’octroi de bourses académiques, de stages et de partage d’expertise. Cet accord-cadre a pour but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines culturel, scientifique, technique et socio-économique, à travers notamment l’octroi de bourses d’études, l’organisation de stages de formation et de perfectionnement, l’envoi d’experts et l’échange de visites de responsables, etc.

Dans ce sens, l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) met à la disposition de la République de Guinée un quota annuel de 180 bourses dans les domaines universitaire et technique. Enfin, une convention-cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle a été paraphée par les deux parties.

Cette convention a pour objectif de fixer le cadre global de coopération entre les parties dans le domaine de la formation professionnelle en s’engageant à renforcer une coopération qui portera, notamment, sur la réservation d’un quota de 150 places pédagogiques, réparties sur une durée de 3 ans, à raison de 50 places par an, à partir de la rentrée 2023-2024, au profit des jeunes stagiaires en formation initiale pour suivre une formation dans les niveaux et spécialités définis par le ministère guinéen de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi (METFP).