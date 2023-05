Sahara marocain: la Guinée réitère son soutien ferme au plan d’autonomie

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté.

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens tenus entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays.

Point de presse conjoint entre M. Nasser Bourita et son homologue guinéen, M. Morissanda Kouyaté, à l'issue de leur entretien bilatéral.@morissanda pic.twitter.com/3f9lrj1leF — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 9, 2023

Morissanda Kouyaté a aussi salué les efforts de l’Organisation des Nations unies en tant que cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend régional du Sahara.

Il a, en outre, souligné que l’ouverture par la République de Guinée d’un consulat général à Dakhla, en janvier 2020, s’inscrit dans le sillage de la position historique de ce pays, précise le communiqué conjoint.

M. Nasser Bourita et son homologue guinéen, M. Morissanda Kouyaté, ont procédé, aujourd'hui à Rabat, à la signature d'un communiqué conjoint entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée.@morissanda pic.twitter.com/kzAVdClDy3 — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 9, 2023