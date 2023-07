Le Polisario au cœur d’un complot qui vise l’Espagne

Le «nouvel axe du chaos» se mobilise pour étendre le conflit qui dévaste actuellement l’Europe de l’Est au sud du continent. C’est ce qu’indiquent plusieurs rapports européens qui incitent, en même temps, les pays d’Europe du Sud à renforcer leurs relations avec le Maroc et à œuvrer pour mettre fin au conflit autour du Sahara marocain, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 8 et 9 juillet.

Le quotidien, qui ne mentionne pas l’origine de ces documents, estime qu’il existe un réel danger pour les pays d’Afrique du Nord et du sud du continent Européen, l’Espagne en premier. Ce danger provient de ce que le quotidien qualifie de «nouvel axe du chaos», dont l’Algérie est l’un des éléments actifs. Ces pays, s’interroge le quotidien, vont-ils continuer à adopter une stratégie à court terme privilégiant la sécurisation de l’approvisionnement en gaz? Ou opter pour un choix stratégique à long terme qui cadre mieux avec les principes fondamentaux de la démocratie et garantisse la sécurité à la fois de l’Europe occidentale et de l’Afrique du Nord.

En tout cas, citant cette fois le quotidien belge de forte influence De Tijd, Assabah estime que l’Europe est appelée à soutenir le règlement de la question du Sahara pour prévenir toute déstabilisation à sa frontière sud. De toutes les manières, poursuit le quotidien, les évolutions récentes en Algérie sont telles qu’il n’y a plus de place pour l’ambiguïté diplomatique.

En effet, poursuit Assabah, à travers le Hezbollah, bras armé de l’Iran, et avec l’aide de l’Algérie, le plus proche allié et partenaire stratégique de la Russie en Afrique, une véritable menace pèse sur le Maroc depuis 2017. Les milices séparatistes du Polisario sont entraînées par des cadres du Hezbollah et des gardiens de la révolution iranienne.

Ces milices s’enrichissent du commerce illégal d’armes, des routes migratoires clandestines et des activités militaires subversives au Sahel, en collaboration avec des organisations terroristes internationales. Ce qui, d’après le quotidien, compromet la stabilité en Afrique du Nord et constitue une menace directe pour la sécurité en Europe.

L’Union européenne tout comme les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par cette situation, et surtout par les relations plus étroites et affichées publiquement entre l’Algérie, la Russie et l’Iran, et leurs ambitions militaires en Afrique. C’est qu’avec l’aide de l’Iran, la junte militaire au pouvoir à Alger veut faciliter l’installation de bases militaires russes au Sahel.

Cette collaboration, ou ce nouvel axe du chaos, constitue une menace directe pour l’Europe. Il est donc temps, conclut le quotidien, d’agir de manière coordonnée et forte pour empêcher les plans désastreux de la Russie, de l’Iran et de l’Algérie en Afrique. Pour ce faire, il n’y a pas d’autre moyen que le renforcement des liens avec le seul État pro-occidental et stable d’Afrique du Nord qu’est le Maroc.