Marche verte: les précieux enseignements du discours royal

Le roi Mohammed VI a adressé un discours à la nation, le lundi 6 novembre, à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte. Le quotidien Al Akhbar, qui est revenu, dans son édition du mercredi 8 novembre, sur les principaux enseignements de ce discours, a d’abord mis en exergue l’appel royal à poursuivre, en tant que devoir, les marches de la modernisation et des constructions dans les provinces du Sud, dont toutes les potentialités seront judicieusement mobilisées à ce effet.

Le roi s’est également félicité du dynamisme de la diplomatie marocaine, qui a permis d’engranger de nombreux nouveaux soutiens internationaux à l’intégrité territoriale du Maroc à travers la multiplication du nombre des Etats reconnaissant la marocanité du Sahara et le sérieux de son plan d’autonomie comme unique solution au conflit factice créé autour du Sahara marocain. Une reconnaissance raffermie par l’ouverture de plusieurs dizaines de consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla. Et ce au grand dam des adversaires du Maroc, cachés ou déclarés, dont toutes les manœuvres ont échoué face aux solides soutiens à la position marocaine.

Le Souverain a ajouté que «depuis que le Royaume a récupéré ses provinces du Sud, sa vocation de pays atlantique s’est encore affirmée». En effet, le Maroc, grâce à sa longue façade maritime atlantique, et ses grands chantiers visant à mettre en valeur ce littoral, en particulier celui du des provinces du Sud, s’est largement ouvert sur l’Afrique, mais aussi sur le continent américain.

Le souverain a ainsi exprimé son souhait de voir la façade atlantique devenir «un haut lieu de communion humaine, un pôle d’intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international». Pour ce faire, le roi Mohammed VI a précisé que les projets d’envergures lancés dans les provinces du Sud seront menés à bon port, en plus de la construction d’infrastructures servant au développement de ces provinces, qui seront connectées aux autres composantes du littoral atlantique marocain.

Une réflexion sera ainsi lancée dans le but de faire émerger une marine marchande nationale, forte et compétitive, en plus d’une stratégie dédiée au tourisme atlantique, faisant émerger le Sahara marocain comme destination touristique de choix.

Le développement de l’Afrique étant régulièrement au cœur des préoccupations du roi Mohammed VI, le Souverain a proposé de faire bénéficier les pays africains des fruits cette politique atlantique d’envergure.

Il a ainsi rappelé la création, sur initiative marocaine, d’un cadre institutionnel regroupant 23 Etats africains ayant une façade sur l’Océan atlantique, et proposé l’aide du Maroc à ces pays africains en vue de combler leur déficit en infrastructures portuaires. Le roi a également plaidé pour l’émergence d’une initiative internationale en vue de permettre aux Etats enclavés du Sahel d’accéder à la façade atlantique.