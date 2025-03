Majorité gouvernementale: Akhannouch gère le virage de la discorde

Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement et président du Rassemblement national des indépendants.

La majorité gouvernementale, composée du Rassemblement National des Indépendants (RNI), du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et du parti de l’Istiqlal (PI), s’est réunie cette semaine à Rabat sous la présidence du président du RNI et chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Lors de cette réunion, rapporte le quotidien Assabah dans son édition des 22 et 23 mars, «ils se sont mis d’accord pour éviter les passes d’armes médiatiques et les échanges verbaux autour de certains programmes gouvernementaux en souffrance pour ne pas épuiser le potentiel des ministres et de l’Exécutif avant les élections de 2026».

De même, selon les trois composantes de la majorité gouvernementale, «cet Exécutif est bel et bien celui du mondial puisqu’il a conclu les conventions avec des entreprises étrangères et marocaines en vue d’accélérer la mise à niveau des infrastructures, suivant les orientations de SM le Roi qui avait annoncé au peuple la nouvelle de l’organisation de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal».

Les sources du quotidien ajoutent que «la rencontre s’est déroulée dans une ambiance sereine et fructueuse», précisant que «les leaders de la majorité se sont également mis d’accord pour contenir les éventuels conflits qui pourraient éclater au niveau des régions, des conseils préfectoraux, provinciaux et locaux pour anticiper toute influence sur les élections locales et régionales de 2027».

Ainsi, le virage aurait été bien géré par le chef du gouvernement qui a tenu à envoyer un signal positif en invitant tous les ministres de la coalition gouvernementale à assister, jeudi, à la signature d’une convention d’investissement avec une entreprise chinoise.