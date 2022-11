© Copyright : Minusca / Twitter

Une première au Maroc: le Royaume est désormais le détenteur d’un centre de formation d’excellence sur le maintien de la paix. Un établissement militaire ouvert à Benslimane, aussi bien aux Marocains qu’aux soldats de pays amis et alliés.

Le Maroc détient désormais un centre de formation d’excellence pour le maintien de la paix, un secteur où la contribution et le savoir-faire du Royaume sont reconnus au niveau mondial.

L’annonce de la création de ce centre, déjà opérationnel, a été faite la semaine dernière au cours de la présentation en commission parlementaire du budget sectoriel du ministère délégué à l’Administration de la Défense nationale.

Selon la même source, ce centre sera dédié à la formation du personnel des Forces armées royales (FAR) destiné aux opérations de maintien de la paix, mais aussi aux effectifs de la DGSN et au personnel civil. Les formations de ce centre peuvent aussi être dispensées à des soldats issus de pays amis et alliés.

Abdellatif Loudyi, ministre délégué en charge de l’Administration de la Défense nationale, a révélé qu’actuellement des centaines de soldats marocains sont déployés dans le cadre d’opérations de maintien de la paix.

La majorité des casques bleus marocains se trouve actuellement en mission, avec un effectif de près de 1.730 soldats détachés en République démocratique du Congo depuis 2001, et en Centrafrique depuis 2013.

Toujours en matière de coopération militaire, Abdellatif Loudyi a annoncé que les FAR avaient formé, en cette année 2022, un total de 1.042 soldats de divers grades en provenance de 22 pays d'Afrique et du monde arabe.

Pour sa part, la Gendarmerie royale a accueilli, au cours de cette même année, 126 stagiaires, originaires de 13 pays d'Afrique.