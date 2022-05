© Copyright : Le360

Mehdi Reddad, candidat aux élections législatives dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, se dit déterminé, s'il est élu, à déposer un projet de résolution à l’Assemblée nationale qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Mehdi Reddad, référent Horizons pour le Maroc et élu consulaire, s’est porté candidat aux prochaines législatives françaises de 2022, avec en toile de fond le dossier du Sahara. «Ma position, contrairement à d’autres, ne souffre d’aucune ambiguïté, et je l’ai défendue depuis Laâyoune. Je souhaite que la diplomatie française s’aligne sur la position de l’Espagne et des Etats-Unis», soutient-il.

Dans une déclaration pour Le360, en marge d'une rencontre électorale organisée récemment à Casablanca, ce quadragénaire né dans la capitale économique du Royaume, et qui gère une société familiale implantée au Maroc depuis plus de 50 ans, indique qu’il déposera un projet de résolution à l’Assemblée nationale qui reconnaît la souveraineté marocaine, pour un vote solennel, ce qui, dit-il, permettra de sanctuariser les relations d’exception qui unissent les deux pays.

Issu de la société civile, né d’une mère française et d’un père marocain, Mehdi Reddad signale que dans le cadre de son mandat de député, il entend siéger à la fois à la Commission des affaires étrangères et à la Commission des affaires européennes.

D’après lui, aborder la thématique de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara doit se faire dans un cadre français transpartisan. «C’est la raison pour laquelle je réunirai des parlementaires de tous bords politiques derrière un projet de résolution appelant la France à soutenir la souveraineté marocaine sur le Sahara», avait-il indiqué dans un message adressé aux électeurs depuis Laâyoune.

Son programme se décline, par ailleurs, en cinq axes de réforme: école, diplomatie parlementaire, fiscalité, santé et démarches consulaires et administratives. Mehdi Reddad revendique fièrement sa double culture millénaire, marocaine et française, qui fait selon lui la richesse de la France, et compte sur son solide ancrage dans la zone, ainsi que sur des réseaux de soutiens structurés partout dans la 9e circonscription.