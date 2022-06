© Copyright : DR

Qualifié pour le second tour des législatives dans la 9e circonscription des Français de l’étranger, Karim Ben Cheikh vient de lever toute ambiguïté sur sa position sur le Sahara en apportant solennellement son «soutien au plan d’autonomie» qu’il considère comme «le plus sérieux et le plus crédible».

«Je considère le plan marocain d’autonomie comme la plus sérieuse et la plus crédible solution sous souveraineté du Maroc», a affirmé Karim Ben Cheikh, candidat de la 9e circonscription des Français de l’étranger lors des élections législatives, membre de l’Unité de la nouvelle gauche, une coalition autour notamment de la France Insoumise, parti de Jean-Luc Mélenchon.

Il a rappelé que la France, à son plus haut niveau, a toujours soutenu le plan d’autonomie. Selon Karim Ben Cheikh, diplomate français né d’un couple franco-tunisien, «la gauche en France, à travers l’ex-président François Hollande, a soutenu la proposition du Maroc de l’autonomie. Et tout récemment c’est l’Espagne, à travers sa présidence du gouvernement espagnol, qui est issue de la gauche, qui a emboîté le pas. L’Allemagne également», a-t-il affirmé.

Il a ajouté qu’il connaît bien ce dossier et qu’il comprend «l’importance que représente le Sahara pour les Marocains et les Français établis au Maroc». En tant que diplomate, Karim Ben Cheikh a déjà exercé au Maroc à l’ambassade de France où il a été chef du service de presse en 2008 avant d’être affecté au Quai d’Orsay et aux Etats-Unis.

Au 1er tour des élections législatives françaises dans la 9e circonscription des Français de l’étranger, Karim Ben Cheikh a devancé Elisabeth Moreno, la candidate du parti présidentiel de LREM. Cette dernière a, elle aussi, qualifié lors de sa campagne le plan d’autonomie marocain comme «la seule solution, la plus crédible, la plus sérieuse et la plus applicable».