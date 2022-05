© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Elisabeth Moreno, candidate du parti présidentiel français LREM, d’Emmanuel Macron, pour la 9e circonscription des Français de l’étranger, s'est exprimée sur le Sahara marocain en affirmant que «le plan marocain d’autonomie est le plan le plus solide, le plus sérieux et le plus applicable».

Interrogée par Le360 lors d’un meeting électoral qu’elle a organisé à Casablanca, l’ancienne ministre et actuelle candidate de la 9e circonscription pour les élections législatives françaises de juin prochain, Elisabeth Moreno a déclaré à propos du Sahara qu’elle a «une conviction très forte sur cette question», à savoir que le plan d’autonomie du Maroc est «le plan le plus sérieux, le plus solide et le plus applicable dans l’état actuel des choses».

Elle a rappelé que «la France a toujours soutenu ce plan et je crois que c’est la meilleure chose». Et de souligner qu’il est «essentiel de garder un dialogue franc et ouvert sur cette question».

Répondant à une question sur les difficultés de l’octroi des visas et sur l’injuste sanction qui a été infligée par le gouvernement de Jean Castex à l’encontre de la classe moyenne marocaine, la candidate du LREM, une proche du chef de l’Etat français, a affirmé qu’elle comprenait «les personnes qui se sentent humiliées».

Et d’ajouter que si elle obtenait la confiance des électeurs, elle proposerait la création d’une commission parlementaire pour faire une enquête sur ce qui dysfonctionne sur la question des visas.

La candidate de LREM a appelé à l’ouverture du dialogue entre la France et le Maroc sur cette question, car les deux pays sont «amis». «Nous avons une histoire de très longue date. Il y a un million et demi de Marocains qui vivent en France et il y a 54.000 Français qui vivent au Maroc», a-t-elle dit avant d’estimer qu’il n’y a «pas d’espace pour nous pour que l’on se fâche».

«Ces questions, on va les porter, on va discuter et on va regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je suis convaincue que nous allons avancer», a conclu Elisabeth Moreno.