Le régime des Mollahs réaffirme son hostilité envers le Maroc

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président iranien Ebrahim Raïssi.

L’Iran a réaffirmé lors des réunions de la quatrième commission de l’Assemblée générale de l’ONU son hostilité envers le Maroc en soutenant le Polisario et en faisant sienne la position de l’Algérie.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 3 juillet, que le représentant iranien a réitéré l’intention de son pays d’user de son appareil de propagande pour défendre la thèse séparatiste et porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume.

Un observateur averti de la politique iranienne indique que «le régime des Mollahs démontre, jour après jour, qu’il n’est pas digne de confiance et qu’il n’a toujours pas digéré la décision du Royaume de rompre ses relations diplomatiques avec lui, en 2018, en raison des liens du Hezbollah avec le Polisario et du soutien de Téhéran à cette entité terroriste».

Ce faisant, l’Iran s’est retrouvé isolé sur la scène diplomatique quand les amis arabes du Maroc ont fait face à sa thèse qui fait l’apologie du séparatisme. Un comportement qui démontre que le régime iranien se nourrit de l’attisement des conflits, de l’affaiblissement des pays et du soutien au terrorisme.

Le même intervenant indique que «le recours de l’Algérie aux services de l’Iran au sein de l’ONU constitue un autre indice de l’état de récession diplomatique et politique de la junte militaire qui a jubilé après avoir obtenu un siège au conseil de sécurité comme si ce strapontin allait lui permettre d’imposer sa volonté à la communauté internationale».

Le quotidien Assabah souligne que la même source prévoit que « l’Iran continuera à s’attaquer aux intérêts du Maroc à travers le mouvement Al Adl Wal Ihsane qui s’est allié avec des parties qui ont échoué dans leurs tentatives de faire plier le Royaume.

Ces alliances contre nature vont continuer à cibler le Maroc mais elles n’atteindront jamais leur objectif car leurs méthodes ont été dénoncées et leurs complots révélés. Les Marocains ont depuis longtemps compris les manœuvres de ce mouvement et de ses acolytes pour ne plus croire aux prédications de ses dirigeants».

Et le même intervenant de souligner que le mouvement d’Al Adl Wal Ihsane a adopté depuis quarante ans une recette inconsistante qui tente de mixer le socialisme (Al Adl) avec le soufisme (Ihsane) en singeant la révolution des Mollahs en Iran.