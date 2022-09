© Copyright : MAP

Kiosque360. Lors de conseil du gouvernement tenu, ce vendredi 16 septembre, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a exposé plusieurs mesures pour faire face à la rareté de l’eau. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a indiqué que malgré la baisse des réserves d’eau dans les barrages, les besoins en eau potable ont été satisfaits de manière régulière. Le quotidien Assabah rapporte dans son édition du week-end (17 et 18 septembre) que le ministre a souligné que cette opération a été réalisée grâce au renforcement de l’approvisionnement opéré à partir des nappes phréatiques et des barrages réservés à l’agriculture. Cette alimentation en eau potable, ajoute Baraka, s’est faite, aussi, à travers le recours au dessalement d’eau de mer, notamment à Agadir, où l’on a mobilisé près de 15 millions de mètres cubes d’eau depuis février 2022.

Le ministre a, en outre, appelé à poursuivre et à accélérer le programme de construction des petits et grands barrages dans la cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI) 2020-2027. Il a mis l’accent, aussi, sur l’élargissement du programme d’exploitation des eaux usées traitées dans l’irrigation des espaces verts ainsi que l’accélération du rythme de la réalisation des stations de dessalement d’eau de mer dans les villes de Casablanca, Safi, El Jadida et Nador.



Le quotidien Assabah souligne que le ministre Baraka a indiqué que pour répondre aux besoins des zones rurales, 706 camions citernes ont été mobilisés pour approvisionner en eau potable 2,7 millions d’habitants répartis sur 75 préfectures et provinces: «Les services du ministère de l’Équipement et de l’eau ont par ailleurs mis en service 26 stations ambulantes pour le dessalement d’eau de mer qui ont alimenté 17 provinces», conclut le ministre Nizar Baraka.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Seddiki, a souligné que pour assurer les meilleures conditions pour le lancement de la saison agricole 2022/2023, son département a pris un ensemble de mesures. C’est ainsi que 1,1 quintal de graines des trois céréales essentielles (blé tendre, blé dur et orge) a été mobilisé ainsi que des graines de betterave. Le marché a été, en plus, approvisionné avec 500.000 tonnes d’engrais phosphatés tout en maintenant les prix enregistrés l’année dernière, conclut le ministre Seddiki