Le ministre malien de la Culture rend hommage au roi Mohammed VI pour «sa protection et sa promotion de l’art africain»

Andogoly Guindo s’exprimait aux côtés de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), lors de l’inauguration, au Musée national de la photographie à Rabat, de l’exposition «Bamako Dreams 30». «Je tiens à rendre hommage à Sa Majesté le Roi et à lui exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance pour son soutien à la promotion de la culture africaine», a déclaré aux médias le ministre malien, mettant l’accent sur l’œuvre que le Souverain «accomplit depuis très longtemps pour la magnificence, la protection et la promotion de l’art et de la culture africains».

L’exposition «Bamako Dreams 30» met à l’honneur des photographes maliens, notamment les plus anciens, des précurseurs comme Seydou Keïta et Malick Sidibé, et des photographes contemporains comme Mamadou Konaté et bien d’autres.

À cette occasion, le ministre malien a adressé une invitation au Maroc pour participer à la Biennale africaine de la photographie, qui se déroulera à Bamako du mois de novembre prochain jusqu’à février 2025. «C’est un espace qui rassemblera tous les photographes du continent», a expliqué le ministre malien, aux côtés d’un Mehdi Qotbi qui n’a pas caché sa joie à l’annonce de cette invitation adressée pour le Maroc.

Dans le même esprit, Andogoly Guindo a exprimé son souhait de voir la coopération culturelle entre le Maroc et le Mali se renforcer dans les domaines des musées, des arts plastiques, de la musique et du théâtre.

De son côté, Mehdi Qotbi s’est arrêté sur le rôle de la FNM, une institution créée grâce au roi Mohammed VI pour «démocratiser la culture» et promouvoir ses apports dans le rapprochement des pays et des peuples. Cette exposition tombe à point nommé puisque la FNM «célébrera dans quelques mois le 10ème anniversaire de sa création», a-t-il ajouté.

L’exposition «Bamako Dreams 30» marque une nouvelle étape dans l’engagement de la Fondation dans «la diffusion et le partage de la diversité de notre patrimoine artistique», selon une documentation qui rappelle les grands évènements organisés, comme «L’Afrique en Capitale», «Trésors de l’Islam en Afrique» et «L’Afrique vue par ses photographes, de Malick Sidibé à nos jours» ou encore «Art du Bénin».